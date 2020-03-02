Зачем в СССР делали треугольные бутылки: названа неожиданная причина

Треугольные стеклянные бутылки в СССР делали для того, чтобы в них можно было сохранять уксус и не перепутать его ни с чем другим.

Об этом написали на сайте Pikabu. В начале второй половины XX века такие тары можно было увидеть в каждом продуктовом магазине СССР. В то же время, согласно с документами, бутылки треугольной формы "проходили" как аптечные, а не пищевые.

Так, такие тары предназначались для разлива только уксусной эссенции. Дело в том, что уксусная кислота – одна из слабейших кислот, но вместе с этим в концентрированном виде она может оставить ожоги или даже привести к отравлению и смерти. Так как жидкость была потенциально опасна, ее помещали в бутылки, которые было бы легко узнавать визуально и на ощупь.

Треугольные бутылки в СССР Pikabu

Кроме необычной формы, такие тары имели специальные полоски на углах. Это были мерные деления, которые помогали разводить вручную уксусную эссенцию в обычный столовый уксус.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные граненные стаканы, которые во времена Советского Союза выпускали на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, было практически невозможно разбить благодаря окиси свинца в составе.

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