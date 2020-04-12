В продолжении темы бесплатых рабов в Донецке и так называемого хозяина зоны ИВК номер 124 в Кировском районе города. Начало тут.
Итак, выше на фото Николай Поберий, он же герой повествования о рабовладельце. Про Колю я написал довольно подробно в первой статье, поэтому сегодня опишу о его дынырийском стартапе.
Преамбула. Вирус и инфицированные есть везде, кроме Донецка, ибо русскоговорящие челюсти - это самая крутая вакцина против заразы. В Донецке все хорошо, ситуация под контролем, не верьте всяким пропагандистам и ЦРУ, они за американские печеньки пасквили пишут. Именно поэтому Коля Поберий организовал стартап с участием заключенных в качестве рабов. Ща расскажу о том, как Поберий рубит денежку на вирусе, которого нет на оккупированных.
Вируса в Донецке нет. Именно поэтому в 124-й ИВК 50 человек из числа заключенных занимаются пошивом масок.
Вируса в Донецке нет. Поэтому норма на одного арестанта в цеху 40 масок.
Вируса в Донецке совсем нет. Именно поэтому смена по пошиву масок работает по 12 часов.
Вирус в Донецк еще не добрался. Минимум 2000 масок в день шьют шоб просто було, на всякий случай.
Вирус в принципе не способен появиться в Донецке. Поэтому цена маски, оптовая, колеблется от 15 до 30 ржублей.
Вируса в Донецке нет. Маски в ИВК № 124 шьются и однослойные, и двухслойные
Вирус в Донецке - это фантастика. Поэтому оптовые продажи масок стартуют с 1000 единиц
Вируса в Донецке нет. Именно по этой причине на территории ИВК остановилось производство обуви и началось производство масок[на всякий случай]
Вирус в Донецке - это бред. Поэтому, кроме пошива защитных масок, заключенный ИВК также занимаются производством костюмов для врачей
Вирус в Донецке - это американский фейк. Потому заключенные должны сдавать норму по пошиву костюмов для врачей - 100 штук за смену в 12 часов
Да, швеи или рабы Поберия за свой труд получают пачку чая, пачку сигарет. Все
Эпилог. В завершении хочу сказать о том, что заключенные ИВК № 124 города Донецка, которые занимаются пошивом масок и костюмов для врачей, имеют, в большинстве случаев, такие заболевания как туберкулез, чесотка или орви. Да, вроде как продукцию зоны обрабатывают хлорным концентратом, но, согласитесь, есть все шансы купить "счастливую" маску - с туберкулезом например.
Мораль. Минпропаганды дыныры конечно может рассказывать о том, что с вирусом в Донецке все гуд. Только есть один неудобный вопрос : зачем тогда шить маски в таких огромных количествах?
Как по мне, то нас всех люто на*буют, сокамерники. Редко паникую, но, видимо, грядет большооооой песец. Или он уже наступил.
Якось так. Спасибо за внимание
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