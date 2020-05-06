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6 мая • обновлено в 23:08
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Павел Капко
Павел Капко
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Суперполитический эфир без политиков: зачем Шустер поднял тему культуры и почему это важно

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"Лучше бы пригласили политиков/учителей/тех, кто выживает на 5 тысяч". "Не о том передачи снимаете". "Впервые не досмотрел до конца". "Нет чтобы мера Черкасс пригласить". "Не интересная и не актуальная тема". "Я ФОП, мне жить не за что, помощи никакой, а они культуру обсуждают". "Савик, подними вопрос о Чернобыле/событиях 2 мая в Одессе". "Наш зажравшийся бомонд заявил о себе"… Такими комментариями пестрит youtube-канал "Свободы слова Савика Шустера" под последним выпуском ток-шоу. А все дело в том, что этот выпуск кардинально отличается от обычных для студии главного политического ток-шоу страны споров, громких разоблачений и не менее громких обещаний от украинских политиков. В нем Шустер поднял крайне важную тему: украинская культура во время карантина. И гости в студии говорили о действительно важном и по-настоящему болезненном для нашей страны вопросе.

Планируя эту тему, Савик Шустер, с его многолетним опытом работы в журналистике, практически наверняка знал: особых рейтингов она ему не принесет. Культура в Украине в течение долгих десятилетий находится где-то на задворках. Нас приучили думать, что это нечто ненужное и неважное. То, без чего можно обойтись. Некая роскошь, на которой можно – и нужно – экономить. И комментарии под этим выпуском "Свободы слова" всего лишь очередное тому подтверждение. "Фишка" в том, что такое отношение к культуре является следствием ее упадка.

И как раз о том, почему подобное отношение к культуре – огромная стратегическая ошибка государственных властей, особенно – в условиях внешней агрессии – и говорили гости Савика Шустера.

Впрочем, фоном для этой важной и болезненной для нашей пребывающей в поисках собственной идентичности страны выступила тема выживания в условиях карантина. Гости – артисты, кино- и театральные актеры, продюсеры, спортсмены, режиссеры - обсудили положение, в котором оказались люди, задействованные в креативных индустриях из-за пандемии - и как они выживают в условиях карантина.

Культура и карантин: на грани существования

В креативных индустриях в Украине задействованы порядка миллиона человек. Они генерируют порядка 4% ВВП. И с запретом массовых мероприятий и ведением прочих карантинных ограничений практически все эти люди остались без средств к существованию. Причина такой ситуации – в наплевательском отношении государства к сфере культуры в целом, которое не изменилось и с наступлением кризиса.

Если на Западе звезды шоубиза преимущественно зарабатывают на роялти, то их украинские коллеги порядка 80% своих доходов получают от концертной деятельности. Вопрос роялти в Украине совершенно не урегулирован до сих пор – ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения организации сбора платы за авторские права.

В условиях, когда гастроли невозможны, украинские музыканты пытаются выживать благодаря монетизации на Youtube, рекламе в Инстраграм и используя собственные накопления. Но, как отметила певица Оля Полякова, за каждым артистом стоит огромный коллектив – танцоры, осветители, аранжировщики, музыканты – которые лишились возможности прокормить семьи. И в условиях, когда украинская власть, продумывая этапы выхода из карантина, не дает даже надежды на сроки, когда массовые мероприятия снова будут разрешены – многие из них уйдут из своих профессий. А это, по мнению Поляковой, неминуемо отбросит украинский шоу-бизнес лет на 15 назад, стерев весь прогресс и все достижения в созданиях действительно конкурентных шоу.

Именно этих людей, а не самих артистов, как считает певица, и должно сейчас поддерживать государство.

Но вместо этого государство уже традиционно предпочитает урезать расходы на культуру. При недавнем пересмотре бюджета эта сфера пострадала больше всего.

"В бюджете расходы увеличились на 1,5%, а учитывая фонд для борьбы с коронавирусом – на 7%. Расходы на культуру уменьшились на 40%. Именно столько с культуры сняли. Потом героическими усилиями вернули 5%... С культуры сняли почти половину. Так в государстве, которое думает о будущем, быть не может. Исчезает сам смысл существования государства. Ему просто не будет ради кого существовать. Забирать у культуры последние крохи, чтобы увеличить финансирование силовых структур – как минимум, недальновидно", - убежден фронтмен "Океана Эльзы" и лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

А вот его коллега по парламенту, председатель комитета по вопросам культуры Александр Ткаченко,в карантине и сложившихся подходах к государственному финансированию культуры усмотрел шанс изменить восприятие этой сферы. И напомнил о подготовленном представителями разных депутатских фракций законопроекте, направленном на поддержку креативных индустрий во время пандемии коронавируса. Среди прочего, этот законопроект предусматривает экономические льготы и прямое финансирование креативных индустрий, введение понятия "грант" и 5% НДС на культурные услуги. Вот только учитывая, что карантинные ограничения длятся уже почти два месяца и, по словам самого Ткаченко, доходы креативных индустрий во втором квартале упали на 75%, а законопроект 3377 зарегистрирован лишь 22 апреля - с помощью нардепы несколько запоздали.

Не менее плачевная ситуация сегодня и в кино. Причем, не только в Украине. Так, в Голливуде, по словам известного кинопродюсера Александра Роднянского, сегодня полностью прекращено кинопроизводство. Никто не понимает, что будет после карантина с кинотеатрами – что в них показывать, кто будет в них ходить, будут ли у людей деньги на посещение кинотеатров. Во всем мире киноиндустрия до коронавируса приносила 30 млрд долларов в год. Из-за болезни она обвалилась самое малое на две трети. И это – только начало.

Пандемия уже изменила мир - кинематографический, в том числе. Активно растут стриминговые платформы – и, скорее всего, они полностью заменят кинотеатры. Существенно изменится также подход к тому, какие фильмы снимать для большого экрана.

Что же касается украинского кино, оно и до пандемии еще не успело выйти на самоокупаемость. Частично – из-за невысокого качества части снятых с помощью бюджетного финансирования картин. Частично – из-за "оккупации" украинских кинотеатров американскими фильмами. Частично – из-за все того же равнодушного отношения к культуре и того, что в отличие от Европы, в Украине так и не появилась практика с детства учить детей отличать настоящее искусство от китча, стоящие произведения от халтуры.

Сложно переносят безденежье и вынужденное безделье и театральные работники. Где-то, как в Национальном академическом драматическом театре имени Франко, актеров и техперсонал отправили в очередной оплачиваемый отпуск. Где-то – распустили по домам с частичным сохранением зарплаты. Где-то – отправили в бессрочные отпуска за собственный счет. Но учитывая, что работа в театре в Украине всегда была на грани альтруизма, истоки проблемы с театрами также следует искать не в пандемии, а в том, что культура никогда не стояла на первых позициях в перечне приоритетов нашего государства.

Почему государство игнорирует стратегически важную сферу?

Полякова считает: наплевательское отношение государства к культуре в целом и шоу-бизнесу в частности лишает Украину мощного источника формирования национального самосознания украинцев.

"В поэтапном выходе из карантина культура не предусмотрена. Мы не существуем. Нас нет. Нет ни одного слова о том, когда будут разрешены массовые мероприятия. Культура в Украине всегда развивалась не благодаря, а вопреки всему. Потому что нет ничего. Нет залов. Нет дорог. Нет законов. Нет защиты. Нас не замечают, нас не поддерживают. Так почему вы потом удивляетесь, когда молодые и талантливые исполнители вдруг решают, что они ничего не должны государству? А ведь они могли бы показывать пример отношения к родной стране своим поклонникам", - говорит певица.

Если Украина не изменит своего отношения к культуре, не осознает ее стратегическое значение для самого существования государства – она обречена.

"Культура в целом, а особенно контент, который несет украинский нарратив и продолжает историческую преемственность – это все энергия самоидентификации нас как украинцев. Как тех, кто среди множества других народов может зацепиться за что-то свое, украинское. Это украинский язык, кино, песня, театр и все то, что нас идентифицирует. И государство, особенно в условиях, когда соседняя империя совершает против нас информационную и военную агрессию, обязано вливать кровь в культуру для того, чтобы поколения, которые сейчас учатся, смотрят, потребляют контент, через 5-7-10 лет не предали это государство, потому что у них нет якоря, им не за что зацепиться. Потому что им нигде не рассказали, что они украинцы. Не рассказали, что такое – быть украинцем", - убежден фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Его поддержал и знаменитый актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Он убежден: самое страшное – когда твоих детей воспитывает враг. А именно это происходит с живущими в оккупации гражданами Украины. И не только.

"Культура - это духовный фундамент, это то, что держит нацию. Это то, что отличает человека от животного. Это добавочная стоимость каждого из нас. Конечно, если речь идет о том, вложить условно говоря 10 гривен в кино или купить на 5 гривен лекарств и средств защиты – выбор очевиден. Другое дело, что если посмотреть на государственный бюджет, на статьи расходов не культуры не стратегических отраслей экономики – даже я, не бухгалтер, в течение 15 минут могу найти около полумиллиарда гривен в не стратегических направлениях, которые дотируются государством. И когда сегодня говорят о том, что культура может подождать – извините, во мне просто рождается злость", - заявил Сеитаблаев.

Но несмотря на пессимистическую картину с культурой в Украине, большинство участников этого знакового эфира в будущее смотрят с осторожным оптимизмом – хоть и не без определенных опасений перед неизвестностью.

Послесловие

После завершения эфира о необычной, но крайне важной теме программы высказался и сам Савик Шустер. Он уверен: несмотря на то, что в студии в этот раз было мало политиков – эфир был максимально политическим. В этот раз команда "Свободы слова" сознательно пожертвовала высокими рейтингами ради возможности донести до руководства государства (посредством взявших в программе участие нардепов Вакарчука и Ткаченко), насколько важно изменить подход к культуре. Ведь речь идет о выживании и будущем страны.

"Если будет продолжаться так – будет некому защищать страну. Потому что не будет идеологии, не будет истории, не будет той украинскости, о которой мы говорим. Поэтому это стратегическая программа для власти. Да, в такие страшные времена, когда люди тысячами в день погибают из-за отсутствия ИВЛ или несвоевременного приезда скорой кино, музыка и спорт, казалось бы, действительно отходят на второй план. Но это не так. Миллион рабочих мест и 4% ВВП – это само по себе очень важно. Но главное – это дух нации. Ее энергия", - уверен Шустер.

И именно в них, а не в политике взращивания поколения "какая разница" и заключается путь Украины к тому, чтобы занять полагающееся ей достойное место в мире.

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Место
Украина
Теги
Министерство культуры спорт кино кинотеатр шоу шоу-бизнес
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