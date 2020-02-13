"Зачем русские буквы?" Вятрович нашел очередную "зраду" в Раде

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", экс-глава Института национальной память, историк Владимир Вятрович возмутился планшетами, которыми снабдили парламентариев.

По его словам, там на клавиатуре гаджетов якобы есть только английские и русские буквы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав также снимок (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"ДіджЬІталізація? Планшеты в парламенте вместо горы бумаг – это хорошо. Но зачем на клавиатуре русские буквы?" – возмутился нардеп.

Владимир Вятрович

При этом пользователи в комментариях отметили, что на снимке запечатлен скорее не планшет, а ноутбук. Другие же подчеркнули, что, если внимательно присмотреться к клавиатуре, то рядом с русской Ы и английской S на кнопке можно заметить и украинская I.

"Еще и Lenovo, которое сотрудничает с россиянами. Погуглите Lenovo Superfish, это полная жопа таким пользоваться", – написал Артем Комисаренко.

Другие же подписчики Вятровича констатировали, что в этом нет ничего удивительного, еще одни – что для Украины должны закупаться гаджеты с украинской раскладкой клавиатуры. А некоторые просто стали подшучивать над очередной "зрадой" в Раде.

Facebook/Владимир Вятрович

"Или они серые и завезенные с РФ. Или аппарат парламента не выставил нормальные тендерные требования относительно украинских букв. Это позорно. Ну, и можно было бы открытый софт использовать", "Это стандартная поставка для украинского рынка. В магазинах электроники все клавы такие", "То буквы малороссийские", "Иск надо. Эти ноутбуки куплены за бюджетные средства", "Свобода выбора", "Для поставок в Украину должна быть украинская клавиатура. Кто закупил?", "Это же не планшеты? А импортера можете легко, в одно заявление, осудить", "Извините, но я так часто вижу эту шутку, что уже начинаю сомневаться, что люди, которые так пишут знают слово "зачем", "Отдельный лайк за программное обеспечение на украинском!" – комментируют подписчики.

Коментарии подписчиков Facebook/Владимир Вятрович

Коментарии подписчиков Facebook/Владимир Вятрович

Коментарии подписчиков Facebook/Владимир Вятрович

Коментарии подписчиков Facebook/Владимир Вятрович

Коментарии подписчиков Facebook/Владимир Вятрович

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что нет никаких оснований пересматривать и вносить коррективы в закон о декоммунизации.

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