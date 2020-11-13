Про Феофанию.

Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать - я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.

Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвеер.

Если меня вдруг переедет завтра трамвай - везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.

Там Врачи - волшебники.

Там ежеминутно без денег принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.

Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.

Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки уж подавно не справятся.

Соответсвенно.

При коронавирусе, я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.

Кроме того.

Парень, ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.

Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...

Не для твоей легкой формы.

Номенклатурная.

Не профильная.

Вопрос.

На*уя ты туда поехал?!

Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.

Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.

Нужно увидеть, как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.

Хоботов! Это мелко ...