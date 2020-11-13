Зачем президент лечится в Феофании?
Про Феофанию.
Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать - я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.
Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвеер.
Если меня вдруг переедет завтра трамвай - везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.
Там Врачи - волшебники.
Там ежеминутно без денег принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.
Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.
Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки уж подавно не справятся.
Соответсвенно.
При коронавирусе, я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.
Кроме того.
Парень, ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос.
На*уя ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть, как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ...