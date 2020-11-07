#читаю_українською

#купую_українське

Не могу не выговориться, друзья. Хочу поговорить на одну тему, приведя в пример два интернет-магазина, где время от времени совершаю покупки.

Один из них (Kasta) периодически продает российские книги. Хотя специализируется на одежде, но если книги – то именно российские. Я понимаю, что они работают по системе привлечения сторонних продавцов, и покупаю товар я не у них, а ЧЕРЕЗ них у различных ФОПов.

Итак, торгует книгами:

- издательства "Махаон"

- издательства "Азбука"

- издательства "Иностранка"

- издательства "Колибри"

Это все Россия. Все 4 издательства объединены в группу Азбука-Аттикус родом из Москвы. Есть, конечно, гибриды с приставкой "Украина" - как вот Аттикус-Украина. Но здесь логично, что это ветвь российского бизнеса на нашей территории.

Так вот, директор украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий некогда говорил, что очень и очень тяжело продвигать украинскую книгу на нашем рынке, потому что рынок завален товаром из РФ более низкой стоимости. И, конечно, качества. Например, в комментарии на Розетке покупатель выкладывает фото с подписью "из книги выпали ВСЕ страницы".

Вспоминаю сейчас начало двухтысячных, многие из нас здесь, на востоке страны, особо не выбирали – эти страницы, кое-как приклеенные к обложкам, теперь очень явно всплывают в памяти. Да, это был российский товар.

Сейчас-то зачем?

Книга про Гарри Поттера издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, без иллюстраций - 120-180 грн. На украинском языке. Большое иллюстрированное издание - 415 грн.

С иллюстрациями российского издательства Махаон (на Розетке) - свыше 500 грн. Подавляющее большинство маленьких украинцев учится на украинском языке, и покупать детям книги российских издательств, забивая им голову бытовым языком - это, простите, большой вздык родителей. Не совсем понимающих, что детям - не тяжело. Тяжело "совкам". А наш бизнес продолжает этот "совок" питать и плодить.

Книг в продаже на Розетке:

- укр. "Виват" - 655 шт.

- укр. "Наш Формат" - 487 шт.

- укр. "КСД" - 4278 шт.

- укр. "Нора друк" - 277 шт.

- российской "Азбуки" - 8658 шт.

В начале войны российские банки стали срочно менять вывески, чтобы их витрины не били и не клеили на них надписи "оккупант". Я все понимаю, что они работают в Украине по украинскому законодательству, и платят налоги, и все такое. Но банк "Русский стандарт" стал быстренько "Форвардом". Сбербанк России - просто Сбербанком. А продажа российского товара происходит через фирмы с подобной тактикой - имеющих в названии замыливающую глаза приставку "Украина".

Т.е. читать Достоевского от фирмы с офисом в Киеве, под названием "... - Украина" - это помогать им платить налоги в бюджет Украины. Допустим. Но и помогать закапывать украинских издателей все глубже, отдавая предпочтение российскому товару.

Отдельный вопрос - у них книги в основном переводные. Перевел их гражданин России - переводчик, иллюстрацию сделал гражданин России - иллюстратор, привел к знаменателю гражданин России - редактор. И все они заработали. Они, а не украинцы.

Можно было не писать про два сайта - Азбукой торгует практически весь интернет. Крупные книжные магазины - несомненно.

Предполагаю их вопрос: а чем еще торговать? Российские книги дешевле по входной цене, маржа выше, а украинские не производят того ассортимента, которым мы можем заполнить свои полки или интернет-страницы.

Но тогда о чем мы вообще говорим? И для чего все это было, есть, и не планирует заканчиваться?..

Да. В Крыму и на Донбассе.

Именно там. Если не для вас - то как вас метили российские оккупанты, чтобы не попасть? Ведь дело же в этом?

Или признайте, что вас все-таки кто-то от кого-то ЗАЩИТИЛ.

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