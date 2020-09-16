Зачем хасиды едут в Умань: суть традиции
Хотя Украина ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и ввела ряд ограничений на время празднования еврейского Нового года, тысячи хасидов пытаются попасть в Умань к празднованию Рош ха-Шана.
Так, по состоянию на 15 сентября около полутора тысяч паломников собрались на границе между Украиной и Беларусью, причем некоторые из них даже совершали попытки прорыва. OBOZREVATEL рассказывает о причинах паломничества хасидов в Умань и дает объяснение этой традиции.
Кто такие хасиды
Евреи, совершающие паломничество в Умань, – исповедуют одно из течений иудаизма – хасидизм (в переводе означает праведность). Они также известны как брацлавские хасиды.
Каждый хасид считает своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана – основателя этого течения. Во время паломничества в Умань хасиды учат мальчиков Торе. Считается также, что встретить новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы сулит очень счастливый следующий год.
Хасиды приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Некоторые бывают здесь всего раз, некоторые приезжают каждый год. Те, у кого недостаточно средств на поездку, обращаются за помощью к благотворительным структурам Израиля, которые оплачивают проезд общине, предоставляют продукты и средства на аренду жилья в Умани.
Рош ха-Шана в Умани: традиции
Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2020 году иудейский новый год приходится на 18-20 сентября.
В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу жизни. Во время праздничной трапезы принято обмакивать хлеб, над которым была произнесена бенедикция, в мед, чтобы грядущий год был сладким. Существует также обычай на Рош ха-Шана есть яблоки с медом.
Как и в другие еврейские праздники, этот день проходит в молитвах. Они содержат десять библейских текстов, в которых вспоминают Бога как царя, десять текстов, в которых упоминается Бог как такой, что помнит все, и десять текстов, в которых упоминается шофар (бараний рог), один из важных атрибутов Рош ха-Шана: в него трубят в ходе утренней молитвы.
С Рош ха-Шана начинается 10-дневный период – "дни трепета" (йомим ха-нора), который завершается днем искупления и всепрощения Йом-Кипур. В этот период следует обдумать свои поступки, исправить ошибки и раскаяться. После Йом-Кипур божественное решение утверждается окончательно и определяется судьба человека на следующий год.
Первые паломники начинают приезжать в Умань еще за неделю до Рош ха-Шана. Как правило, это обеспеченные хасиды, которые могут себе позволить находиться в городе больше одной недели. Массовое же паломничество хасидов в Умань начинается примерно за четыре дня до праздника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли около 1,5 тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
У 10 хасидов, которые прибыли с паломничеством в Умань, нашли коронавирус.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, Украина была вынуждена ограничить движение на пункте пропуска "Новые Яриловичи", где хасиды заняли проезжую часть.
Также для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск в Украину паломников-хасидов.