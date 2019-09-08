"Зачем двухспальная кровать?" Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

Интернет-пользователи разозлились из-за фото колонии, в которой пребывает виновница масштабного ДТП в Харькове Елена Зайцева.
Снимки опубликовал юрист Дмитрий Марцонь на своей странице в Facebook. На них можно увидеть двуспальную кровать, телевизор, хорошую кухню и другие комнаты с ремонтом.
"Вот у нас уникальная страна! Доблестная служба исполнения наказаний (ГУИСУ) поспешила "оправдаться" за раскопанную СМИ информацию про отбывание Елены Зайцевой наказания в чрезвычайно хороших условиях. И сделала она это приведя фотографии из Качановской ИК-54, Приазовской ИК-107, Камянской ИК-34 и Мелитопольской ИК-144. Как вам? Что-то я в больницах, школах и детских садиках такой ремонт очень редко вижу", – подписал кадры Марцонь.
Елена Зайцева
Юзеры тут же принялись писать под постом гневные комментарии, обращая внимание на то, что полстраны мечтает жить в таких условиях.
Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой
facebook.com/Marzoniavvocato
Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой
facebook.com/Marzoniavvocato
Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой
facebook.com/Marzoniavvocato
Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой
facebook.com/Marzoniavvocato
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вскрылась причина отправки Зайцевой в "элитную колонию". 2 сентября девушку этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области.
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