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8 сентября • обновлено в 12:50
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"Зачем двухспальная кровать?" Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

1.5т Читать материал на украинском

Интернет-пользователи разозлились из-за фото колонии, в которой пребывает виновница масштабного ДТП в Харькове Елена Зайцева.

Снимки опубликовал юрист Дмитрий Марцонь на своей странице в Facebook. На них можно увидеть двуспальную кровать, телевизор, хорошую кухню и другие комнаты с ремонтом.

"Вот у нас уникальная страна! Доблестная служба исполнения наказаний (ГУИСУ) поспешила "оправдаться" за раскопанную СМИ информацию про отбывание Елены Зайцевой наказания в чрезвычайно хороших условиях. И сделала она это приведя фотографии из Качановской ИК-54, Приазовской ИК-107, Камянской ИК-34 и Мелитопольской ИК-144. Как вам? Что-то я в больницах, школах и детских садиках такой ремонт очень редко вижу", – подписал кадры Марцонь.

Елена Зайцева

Елена Зайцева

Юзеры тут же принялись писать под постом гневные комментарии, обращая внимание на то, что полстраны мечтает жить в таких условиях.

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

facebook.com/Marzoniavvocato

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

facebook.com/Marzoniavvocato

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

facebook.com/Marzoniavvocato

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

Сеть взорвал новый нюанс о колонии Зайцевой

facebook.com/Marzoniavvocato

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вскрылась причина отправки Зайцевой в "элитную колонию". 2 сентября девушку этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Ездила бы на Славуте-спала бы на шконке!
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