Нам безусловно понятно, что тема коронавируса уже всех утомила и уже об этом не хочется ни читать, ни слышать. Поэтому постараюсь коротко и так, как об этом никто не пишет, всего двумя мазками.

Первый связан с недавним и коротким диалогом в моей ленте Фейсбук, под последней статьей по теме коронавируса, где речь шла о смертности, которая сейчас демонстрируется по миру и отдельным странам. Один из давних читателей написал о том, что вопрос по смертности проще осветить с работниками кладбищ, которые все знают лучше чиновников и дадут более точную информацию, чем кто бы то ни был. И со слов коллеги (не знаю, где он черпал эти данные) превышение смертности, в самые жесткие моменты эпидемии не ушло выше пары процентов от обычной статистики.

Откровенно говоря, я уже не думал, что прийдется столкнуться с такой древней аргументацией. Казалось, что такие рассуждения почили в Бозе месяца три назад, но вот – опять. И тут пришлось напомнить о том, что если пользоваться такими аргументами, то надо вести речь не о каких-то абстрактных кладбищах, а вполне конкретных.

Первым кладбищем, которое "выпало в осадок", было кладбище в городе Бергамо, в Северной Италии, потом – еще в нескольких городах. Крематории и кладбища захлебнулись от количества трупов и тогда на помощь пришла армия, которая вывезла ту массу покойников, которые стали просто складывать штабелями. Вывезли и захоронили по другим кладбищам там, где вспышка была не такой катастрофической.

Потом была Бразилия, за ней – Мексика. Там кладбища тоже захлебнулись, а фото с дронов, где были видны ряды сотен ям под новые могилы впечатляли своими масштабами. Очереди на кладбища стали выглядеть как из фильмов ужасов или апокалиптичных саг. Вот просто интересно, кто-то читал интервью с работниками этих кладбищ? Если нет, то говорить не о чем.

И второй момент, чисто логического свойства. Наверное, самым популярным аргументом в пользу того, что тема коронавируса – надуманная, был тот, что в ДТП народу гибнет намного больше, чем от вируса и это никого особо не трогает. Просто возьмем его за аксиому и посмотрим, как на нем работает логика. Просто допускаем, что все так и есть и допустим, что "наполнение" кладбищ, в основном давали ДТП.

Но вот в большинстве стран были объявлены карантинные меры, которые резко, а иногда и полностью, перекрыли автомобильное сообщение. Статистика ДТП рухнула и устремилась к нулю, а смертность в ДТП почти полностью исчезала, но как утверждают оппоненты, скорость заполнения кладбищ незначительно выросла. И это при том, что самая модная позиция для сравнения временно выбыла.

Это – простой пример, который показывает, что каждое явление имеет несколько точек зрения и для того, чтобы сделать хотя бы предварительный или приблизительный вывод, желательно посмотреть на него как минимум – с полярных точек зрения. Именно по этой причине мы и даем тот взгляд, который многие не находят или не хотят находить. Но мы считаем это важным, поскольку речь идет о смертельной опасности, которую вполне можно избежать простыми способами и главное – оставаясь бдительным.

Ну а теперь – взгляд. Украина постепенно штурмует все новые рекорды по количеству новых зараженных за сутки. По состоянию на пятницу это было 1489 случаев и на момент выхода этого материала, сводка за субботу еще недоступна. Заметим, сейчас должен начаться спад недельного цикла и если данные за субботу окажутся равными или большими пятничному рекорду, то это – не очень хорошо.

Да, это не те показатели, которые демонстрировали США на пике, или сменившая их на первом месте Индия, но тем не менее, именно по показателю суточного прироста, Украина вчера заняла 14 место. А по общему количеству заразившихся, при сохранении нынешнего темпа, на следующей неделе мы обгоним Китай.

Вот такой взгляд, ну а каждый может учитывать его при формировании своего образа жизни или просто – забить и забыть. Это – личный выбор каждого.