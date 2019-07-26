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"Забыли спросить!" Украинки запустили "развратный" флешмоб в ответ на оскорбления запорожского чиновника

1.5т Читать материал на украинском

После поста чиновника Запорожского областного совета Владислава Марченко, в котором он назвал женщин "проститутками", в сети в знак протеста запустили откровенный флешмоб #забулазапитатиуМарченка.

Напомним, чиновник написал в Facebook, что приличные девушки, в его понимании "Королевы", никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников. Реакция общественности не заставила себя долго ждать.

Так, множество представительниц женского пола опубликовали в соцсети фото в откровенных нарядах или показали обнаженные части тела и возмутились скандальным заявлением чиновника. Некоторые даже ответили Марченко провокационными стихами.

Новости
Зарабатывал на детях и одиноких стариках: экс-чиновника КГГА уличили в миллионных схемах

Владислав Марченко

Владислав Марченко

061.ua

"Шутки шутками, но у нас все ещё тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье", "Забыла спросить, в чем мне ходить и какие фото выкладывать", "А у меня и несколько снимков в купальнике есть. Ой, как неудобно получилось", "Эх, не быть мне королевой", – написали учасницы флешмоба под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов попал в громкий сексистский скандал. Он заявил, что "женщины слабее умом мужчин".

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Место
Украина Запорожье
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