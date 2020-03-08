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8 марта • обновлено в 23:34
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Забужко заявила, что ОРДЛО нужно "отправить на карантин". Видео

1.2т
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Писательница Оксана Забужко назвала угрожающей ситуацию с российской пропагандой на оккупированной части Донбасса.

Об этом она сказала в интервью "5 каналу". Женщина подчеркнула, что в этом плане ОРДЛО требует восстановления.

"Там, конечно, нужны и время, и специальные программы. То есть эти территории должны быть на "карантине", несомненно", – считает она.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

Facebook-страница писательницы

"Есть одна хорошая новость в этом всем... Ложь, создание фальшивой реальности требует намного больше потраченных усилий, нежели правда, которую говорить, как известно, легко и приятно. Правда эффективная", – добавила Забужко.

Напомним, в этом же интервью украинка заявила, что "россияне от нас не отстанут", и призвала объединиться.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Забужко предупредила: если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа. Ведь эту войну, подчеркнула она, агрессор ведет именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
Теги
Донбасс пропаганда ОРДЛО видео
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В качестве альтернативы вполне можно повесить саму Забужко!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тyпоpылая забужко, это тебя надо в карантин на цепь посадить, пока из тебя бaндеровско-нацистский гной не вылезет! Донбасс свою судьбу определять будет сам!
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