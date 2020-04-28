Съемки скандального проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского могут быть частью операции президента страны-агрессора Владимира Путина и ФСБ в Украине.

Такое предположение высказала на своей странице в Facebook украинская писательница Оксана Забужко, отметив, что так оккупанты пытаются завести в нашу страну агентуру.

"Как минимум наивно было бы считать, что в России Путина такой проект, как "Дау", режиссер смог бы осуществить без санкции ФСБ. Больше всего весь этот адский реконструкторский трэш мне выглядит, как попытка под прикрытием музея Бабьего Яра легально завести в Киев московскую чекистскую пыточную, ФСБшный "подвал", по сравнению с которым донецкая "Изоляция" еще покажется "с овчинку". Вот это было бы и логично, и очень "по-сурковскы", – пишет она.

По ее мнению, нашумевший проект Хржановского, в котором восстановили бытность 30-х годов в тоталитарном СССР, доказал, что подобные эксперименты могут стать еще более массовыми.

Забужко и Хржановский

"Что же легче, чем под видом реконструкции (среди потока экскурсантских "реконструкций") незаметно и системно, из ночи в ночь, проводить настоящую чекистскую "работу с местным населением"? Только имея в Киеве свою постоянно действующую "Лубянку", Путин может рассчитывать на "окончательное решение украинского вопроса", – делает вывод писательница.

"И если посмотреть на проект Хржановского под этим углом, тогда все в нем как раз выглядит очень хорошо продуманно. И еще куча возможностей по такому "театру смерти" открывается, – но всем этим должны заняться СБУ и международные правоохранительные организации. Рашизм но пасаран!" – добавила Забужко.

Подытоживая, она подчеркнула, что считает уместным открытие уголовного дела по факту харьковских съемок "Дау". Ведь ФСБ вскоре может начать зачистку тех свидетелей, которые дали "подписку о неразглашении" по поводу того, что происходило на площадке.

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