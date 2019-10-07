"73% растаяли!" Забужко увидела переломный момент в украинском обществе

Нынешние настроения украинского общества говорят о том, что, несмотря на политические предпочтения, большинство народа все же твердо стоит на том, что Россия – агрессор, которому нельзя сдаваться.

Об этом на личной странице в Facebook написала украинская писательница Оксана Забужко, ссылаясь на итоги социологического опроса "Рейтинга". Согласно нему, 68% украинцев считают, что Российская Федерация является агрессором.

"Это, в свою очередь, означает полный национальный консенсус в вопросах угрозы независимости страны ("Капитуляции нет!"). Это я к тому, что, по-моему, время забывать мем о "73%" (или 44%, или как кто считает) – после подписания "отступления ВСУ по формуле Штайнмайера" эти 73% растаяли, как притчевое заячье сало", – обрадовалась писательница.

Протесты в Киеве DW

Вместе с тем, подчеркнула она, среди граждан Украины оказалось 23% тех, кто к Москве лоялен больше, чем к Киеву, и уверен, что главный враг украинского государства находится именно в его столице.

Забужко отметила, что с этой частью населения патриотам невозможно будет достигнуть взаимопонимания в обозримом будущем. Ведь такие люди являются резидентами, а не настоящими гражданами своей страны, и по справедливости не должны были бы иметь права голоса.

"Можно спорить, много это или мало – когда в стране пятая часть населения по своему мировоззрению "неграждане". Но сейчас важно понять: 68% против 23% – вполне достаточная пропорция, чтобы помешать желающим отдать врагу на заклание нашу землю и наших людей", – оптимистично подытожила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 октября неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов.

Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

А участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

Он заявил, что участники акции "Нет капитуляции" в Киеве пришли туда за деньги.

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