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7 октября • обновлено в 15:42
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"73% растаяли!" Забужко увидела переломный момент в украинском обществе

1.8т Читать материал на украинском

Нынешние настроения украинского общества говорят о том, что, несмотря на политические предпочтения, большинство народа все же твердо стоит на том, что Россия – агрессор, которому нельзя сдаваться.

Об этом на личной странице в Facebook написала украинская писательница Оксана Забужко, ссылаясь на итоги социологического опроса "Рейтинга". Согласно нему, 68% украинцев считают, что Российская Федерация является агрессором.

"Это, в свою очередь, означает полный национальный консенсус в вопросах угрозы независимости страны ("Капитуляции нет!"). Это я к тому, что, по-моему, время забывать мем о "73%" (или 44%, или как кто считает) – после подписания "отступления ВСУ по формуле Штайнмайера" эти 73% растаяли, как притчевое заячье сало", – обрадовалась писательница.

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Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

DW

Вместе с тем, подчеркнула она, среди граждан Украины оказалось 23% тех, кто к Москве лоялен больше, чем к Киеву, и уверен, что главный враг украинского государства находится именно в его столице.

Забужко отметила, что с этой частью населения патриотам невозможно будет достигнуть взаимопонимания в обозримом будущем. Ведь такие люди являются резидентами, а не настоящими гражданами своей страны, и по справедливости не должны были бы иметь права голоса.

"Можно спорить, много это или мало – когда в стране пятая часть населения по своему мировоззрению "неграждане". Но сейчас важно понять: 68% против 23% – вполне достаточная пропорция, чтобы помешать желающим отдать врагу на заклание нашу землю и наших людей", – оптимистично подытожила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 октября неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов.

  • Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

  • А участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

  • Он заявил, что участники акции "Нет капитуляции" в Киеве пришли туда за деньги.

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Тема
Акции протеста в Киеве
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
как любят украинцы называть своих же украинцев негражданами. а после удивляются что страна по кускам отваливается.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а Петю чего они не разрывают?ведь это он принял закон о статусе???????
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему Оксана Забулдыжко еще не в землянке Азова в Зольном с Джавелином в руках?
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