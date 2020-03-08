Писательница Оксана Забужко обвинила украинских предпринимателей, которые работают за границей, в "совковом" мышлении.

Такое мнение она высказала в интервью "5 каналу". Ведущий спросил, что делать с бизнесменами, которые прекращают работать в Украине из-за сложных условий.

"Вот это и есть совок! Глубокая вера молодых, внешне образованных людей в то, что нужно упаковаться и куда-то убежать. Это инерция поколений сталинской, брежневской, вот какой-угодно закрытой страны, где три поколения престижным классом был тот, кто был "выездной", – ответила Забужко.

Оксана Забужко Скрин видео

Она добавила, что "по инерции ГУЛАГа" как только границу открыли, "все помчались". Дети этих людей, по мнению писательницы, "до сих пор не поняли", что нужно не ждать, "а делать вокруг себя".

Напомним, в этом же интервью украинка заявила, что "россияне от нас не отстанут", и призвала объединиться. Она также сказала, что ОРДЛО нужно "отправить на карантин".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Забужко предупредила: если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа. Ведь эту войну, подчеркнула она, агрессор ведет именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания.

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