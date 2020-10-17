Забужко – о гибели Микитенко: самосожжение – это жертва, а не самоубийство

Украинская писательница Оксана Забужко посвятила философский пост ветерану войны на Донбассе Николаю Микитенко, который погиб после самосожжения на Майдане.

Своими размышлениями о трагедии она поделилась на личной странице в Facebook и подчеркнула, что поступок защитника – значительно глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Самосожжение за то, что любишь и во что веришь (чему желаешь "жизни вечной"), – это не "самоубийство". Это – жертва, жертвоприношение (по Христовому примеру, дорогие мои благочестивые прихожане, именно так – по Христовому примеру!)" – объяснила писательница.

Забужко убеждена, что евангельское "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин 15:13) работает даже через две тысячи лет в эпохах общественных катаклизмов, которые не миновали и Украину.

"И если вы считаете себя христианами, вы не можете не почувствовать, что опытный воин, который в совершенстве умеет убивать за Украину, но выбирает вместо (например) теракта самосожжение, то есть принесение себя в жертву, как раз и "положил душу" за нас всех – исправляет сбитую нам в сознании иерархию ценностей. Отрицает своей мученической смертью постоянный, ежедневно вдалбливаемый обществу в головы пропагандистский посыл власти "и на хр*на вам сдалась та Украина, чтобы за нее умирать!". Какой же более весомый контраргумент может бросить на противоположную чашу весов один человек, чем собственное горящее тело!" – проникновенно написала она.

В конце поста Забужко сравнила Микитенко с живым факелом, который не только "очищает огнем" до святости гадко загрязненный образ прекрасной и трагической Украины, но и сам становится "священником и алтарем", "причастником жизни вечной", смертию смерть поправ".

"Не будьте, как римляне в цирке у Леси Украинки, который свысока комментируют христиан, выбегающих на арену и бросающихся в пасть львам: "Видимо, с ума сошли!". Тот Рим (евангельская "блудница") закончился грязно и постыдно, и нынешний "Третий" закончится так же. Не позволяйте ему потянуть нас за собой. Николай Микитенко зажег свой факел затем, чтобы мы не сбились с пути", – подытожила Забужко.

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