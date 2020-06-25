Забужко назвала три причины не жалеть об СССР

Украинская писательница Оксана Забужко развенчала мифы о замечательной жизни в СССР и назвала три главных причины не жалеть о жизни при том режиме.

Пост этой теме она посвятила на личной странице в Facebook, отметив, что распространяемые пропагандистами в сети мотиваторы об "эпохе счастья" не имеют абсолютно ничего общего с реальностью.

"СССР = раз в месяц ссадины в промежности от засохшей ваты (это для девочек: спросите у мам, они вам объяснят.) СССР = вечно поджатые пальцы в тесной обуви (эй, ровесники, а слабо нам зафлешмобить фоточки своих теперь, в 50+ , мозолей на ногах, нажитых купленными у фарцы/отстоянных в пятичасовых очередях импортными ботинками, которые "ах, вот бы на полномера меньше, ничего, они разносятся!". СССР = брак за прописку. Это едва ли не на каждом курсе перед выпуском было, были и люди, которые этим зарабатывали, как и заявлениями в ЗАГС за "лифчик на косточках", – назвала писательница три самых болезненных воспоминания о жизни в тоталитарной "империи".

Учитывая их, отметила Забужко, ей странно слышать, что почти треть украинцев жалеет о советских реалиях. А особенно дико для нее выглядит аргумент таких граждан о том, что в СССР было очень комфортно жить.

"В СССР. Комфортно. Повторила себе три раза, пока успокоилась. Вот это – главная вина нашего поколения: мы не передали следующему свой опыт взрослой жизни в 1970-80-е так, чтобы вы, дорогие дети, четко и навсегда усвоили простую вещь: слова "СССР" и "комфортно" в принципе не могут стоять рядом. Слово "комфорт" было в СССР иностранным. Если коротко, то СССР – это абсолютный (как в физике "абсолютный ноль") антикомфорт", – напомнила Забужко.

К тому же, пишет она, о комфорте в СССР не могли мечтать даже представители номенклатуры, ведь стоило им потерять должность, доступ ко всем благам исчезал вместе с ней.

"Почему сегодня это приходится объяснять? Потому что четверть века рашистская пропаганда заваливала массовое сознание "СССР-ом в позитивчиках" (мемах). И это работает. Вы можете сколько угодно доказывать оппоненту, что"самый вкусный в мире советский пломбир" был отвратителен и после современного ваш оппонент отплевывался бы от него полдня, лишь лизнув, но адресованная вашему "внутреннему ребенку" склейка "СССР = мороженое" уже состоялась, "позитив зашел". А это только один из мемов, под которыми нам пытаются продать страну, которой никогда не существовало", – объяснила феномен ностальгии по советчине писательница.

По ее мнению, мемы, с которыми прежде всего должен ассоциироваться СССР, должны были быть олицетворением чего-то неудобного и неприспособленного для использования человеком. К тому же, эти характеристики подходят абсолютно ко всему – начиная от одежды или колонны на параде и заканчивая транспортом и жильем.

"Жаловаться, что тебе "неудобно" ("дискомфортно", по-нынешнему), означало "выпендриваться", ответы были из блатного фольклора – "неудобно штаны через голову надевать", "неудобно на потолке спать"(с). Не нравится тебе страна спадающих колготок? Да ты скажи спасибо, мажоренок, что у тебя в 1960-е были колготки, мы в это время еще чулки на круглых резинках носили. Так нас отучили – и мы "не жаловались". И детям своим тоже не жаловались, – вот они ничего не знают", – пришла к выводу Забужко, говоря о периодических разговорах на тему ностальгии по СССР у некоторых украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович обнародовал в сети уникальные фото жизни глубинки СССР, которые опровергают множество мифов об обеспеченности и беззаботности его граждан. На них зафиксирован быт советских людей, качество товаров и состояние городов, удаленных от крупных центров, в которых жило большинство населения уже исчезнувшей страны.