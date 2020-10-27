Забужко нашла "советский" подвох в бюллетенях на местных выборах

Украинская писательница Оксана Забужко выразила мнение, что использование в бюллетенях на местных выборах трафаретов цифр советского образца не является случайным.

Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в Facebook и подчеркнула, что такие же обозначения до сих пор используются только в соседней стране-агрессоре – России.

В частности, к размышлениям Забужко подтолкнул пост на странице Facebook писателя Антона Санченко, которым она поделилась.

"О том, какие ископаемые зубры пишут нам законы, лучше всего говорят новации с почтовыми индексами в бюллетенях, которые уже лет десять-двадцать не используются на самой почте", – отметил он.

Писательница согласилась с этим утверждением и добавила, что у нее на избирательном участке также сразу возникли ассоциации с советским прошлым.

"Тоже удивилась из-за тех "ретро"-циферок в бюллетене, почувствовав себя back in the USSR. Но подозреваю, что дело не в "ископаемых зубрах": это современный стандарт "Почты России"!!! В РФ такие образцы написания цифр печатают на конвертах. Пацаны просто "малехо обознались" страной, для которой снимают это кино. Собственно, на таких мелочах и палится агентура", – написала Забужко.

В комментариях украинцы тоже отметили, что не оценили идею с трафаретным способом заполнения бюллетеней, и так же вспомнили советские стандарты.

"Думал, они это под какое-то машиносчитывание готовят, потом сразу вспомнил, что уже очень давно рукописные цифры любого вида распознаются", "Это была скрытая агитация ностальгией", "На Раше используют. Думаю, оттуда родом и идея", "Они просто ментально там живут", – пишут люди.

"Было время, когда вся наша "элита" – от рестораторов до журналистов – все свои идеи черпала на Раше. Мы этот этап вроде уже прошли. И тут вдруг появляются снова эти динозавры, которым на самом деле по 30-40 лет, снова начинают искать там вдохновение. И это особенно диссонансно выглядит", "Ничто не выдавало в товарище Штирлице, который шел по Берлину, советского разведчика, кроме папиросы "Беломорканал", газеты "Правда" и парашюта, который волочился за ним по земле", – возмутились подписчики обоих писателей.

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