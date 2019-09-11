Забудьте о дождях: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Согласно данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается ни в одной из областей страны.

Во всех регионах примерно одинаково тепло: столбик термометра будет колебаться в пределах 25-29 градусов.

При этом будет ощутимо прохладно ночью - от 10 до 13 градусов с отметкой "плюс" в западных областях, от 11 до 14 в центре, на востоке температура опустится до 7-13 градусов, но в южных областях теплее - от +15 до +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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