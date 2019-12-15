Заброшенные здания, мрак и 95 квартал: как выглядит родной город Зеленского. Фото

Украинский блогер и журналист Денис Казанский показал фотографии улиц Кривого Рога, который является родным городом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook. При этом блогер отметил, что "родной город может много рассказать о человеке".

Кривой Рог deniskazansky.com.ua

"Мне Кривой Рог тоже хорошо знаком. Было это уже почти 15 лет назад, но с тех пор там мало что поменялось. Кривой Рог в самом деле производит мрачное впечатление. Но этот нуар придает ему особенный шарм", – отмечает журналист.

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

При том он подчеркивает, что расположенные в пределах города объекты тяжелой промышленности "создают свою атмосферу" Казанский уверяет, что Кривой Рог является одним из самых необычных украинских городов с огромными перспективами промышленного туризма.

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога deniskazansky.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Кривом Роге бросились срочно латать ямы на дорогах накануне визита Зеленского

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