Главная Новости
15 декабря • обновлено в 13:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Заброшенные здания, мрак и 95 квартал: как выглядит родной город Зеленского. Фото

797
Читать материал на украинском

Украинский блогер и журналист Денис Казанский показал фотографии улиц Кривого Рога, который является родным городом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook. При этом блогер отметил, что "родной город может много рассказать о человеке".

Кривой Рог

Кривой Рог

deniskazansky.com.ua

Новости
"Закрыть всю шваль": исключенный нардеп слил скандальный разговор "слуг-решал" с полицией в Кривом Роге

"Мне Кривой Рог тоже хорошо знаком. Было это уже почти 15 лет назад, но с тех пор там мало что поменялось. Кривой Рог в самом деле производит мрачное впечатление. Но этот нуар придает ему особенный шарм", – отмечает журналист.

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

При том он подчеркивает, что расположенные в пределах города объекты тяжелой промышленности "создают свою атмосферу" Казанский уверяет, что Кривой Рог является одним из самых необычных украинских городов с огромными перспективами промышленного туризма.

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Улицы Кривого Рога

Улицы Кривого Рога

deniskazansky.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Кривом Роге бросились срочно латать ямы на дорогах накануне визита Зеленского

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Кривой Рог
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
4
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги