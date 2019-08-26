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Забросали с воздуха: Донецк ярко поздравили с Днем Независимости

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На День Независимости Украины над Донецком неизвестные распространяли листовки, призывающие жителей так называемой "ДНР" опомниться и перестать поддерживать пророссийских наемников.

Соответствующие видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Ёжик Донецкий". На нем видно, как над городом с квадрокоптера сбрасываются упаковки листовок.

"Наткнулся тут на видео интересное. Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации", — подписана публикация.

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"Время возвращать Донбасс! Может хватит играть в "независимую" народную республику? Время строить и восстанавливать", — написано на листовках.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" распространили глупый фейк, заявив, что из-за отмены выплаты пенсии на Донбассе умер "пенсионер из Красноармейска".

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Место
Украина
Тег
Донецкая область
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