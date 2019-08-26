Забросали с воздуха: Донецк ярко поздравили с Днем Независимости

На День Независимости Украины над Донецком неизвестные распространяли листовки, призывающие жителей так называемой "ДНР" опомниться и перестать поддерживать пророссийских наемников.

Соответствующие видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Ёжик Донецкий". На нем видно, как над городом с квадрокоптера сбрасываются упаковки листовок.

"Наткнулся тут на видео интересное. Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации", — подписана публикация.

Наткнулся тут на видео интересное.

Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации. pic.twitter.com/6okwATI2Lf — Ёжик Донецкий (@DNRhedgehog) 26 августа 2019 г.

"Время возвращать Донбасс! Может хватит играть в "независимую" народную республику? Время строить и восстанавливать", — написано на листовках.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" распространили глупый фейк, заявив, что из-за отмены выплаты пенсии на Донбассе умер "пенсионер из Красноармейска".

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