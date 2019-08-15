Забросали помидорами, облили зеленкой: в Мариуполе с позором встретили освобожденного террориста

В четверг, 15 августа, возле СИЗО в Мариуполе, из которого выпустили осужденного Валерия Кирсанова, воевавшего на стороне "Л/ДНР", устроили пикет.

Террориста, которого освободили по "закону Савченко", забросали помидорами и облили зеленкой. Подтверждающие снимки опубликовал Телеканал ТV7 в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Корректировщик "Градов" при обстреле мкр. "Восточного" в января 2015 года Валерий Кирсанов выходит на свободу. Возле СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", – сказано в сообщении.

Телеканал ТV7

Телеканал ТV7

Телеканал ТV7

Телеканал ТV7

Напомним, приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинка.

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