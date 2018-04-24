Забрали деньги и отвезли на кладбище: маршрутчика из Кропивницкого наказали

Водителю маршрутки №134 в Кропивницком, который оскорбил мать погибшего участника АТО Игитоя Гаспаряна, пришлось поехать на могилу военного и отдать его матери свою выручку за день в качестве моральной компенсации.

Как сообщает местное издание Первая электронная газета, после того, как информация об инциденте распространилась, группа демобилизованных и действующих участников АТО отправилась на автобазу перевозчика КТ "Автолегион Варванский Ю.В.", который обслуживает маршрут №134.

Водитель маршрутки Первая электронная газета

На территории предприятия АТОшники встретились с "шутником", назвавшимся именем Андрей, и директором фирмы Татьяной Глибенко.

Водитель подтвердил версию о неудачной шутке, которую ранее озвучил начальник управления транспорта города Александр Вергун.

"Женщина зашла в маршрутку на ул. Комарова. Салон был переполнен, поэтому она стояла на ступеньках. Женщина показала мне удостоверение и стояла держала его в руках до светофора у налоговой. Когда мы остановились на красный свет, я взял удостоверение, открыл, посмотрел и собирался уже отдать, но она начала говорить "Где мое удостоверение, отдайте его". На что я в шутку ответил: "Я выбросил его в окно", - рассказал водитель маршрутки.

Он заверил, что сразу отдал документ женщине. Кроме того, настаивал на том, что не читал содержание "корочки", поэтому не знал, что женщина является матерью погибшего военного.

Выслушав рассказ виновника инцидента, участники АТО выдвинули свои требования директору "Автолегиона" и водителю-"шутнику". Военные настояли на том, что водитель должен извиниться перед матерью Игитоя Гаспаряна, компенсировать ей моральный ущерб в виде дневной выручки с маршрута, а также поехать с ними на могилу погибшего Героя.

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В конце концов водитель- "шутник" еще раз извинился перед всеми участниками АТО, заверил, что он извинится перед матерью погибшего Героя и передал ей через советника городского головы по вопросам АТО Виктора Танцюру денежную компенсацию за моральный ущерб. Далее группа повезла водителя в село Червонополье Бобринецкого района, где похоронен Игитой Гаспарян.

Могила Гаспаряна Єспресо

Игитой Гаспарян Єспресо

Отмечается, что мать погибшего военного во время встречи потеряла сознание.

Как сообщал "Обозреватель", в Кропивницком есть улица, названная в честь погибшего воина АТО Игитоя Гаспаряна.