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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

Забрал подарки: на Донбассе кандидат эпично отомстил избирателям за проигрыш

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Кандидат в народные депутаты, который баллотировался по округу №51 от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Алеша, забрал у местных жителей подарки, которые раздавал перед выборами.

Об этом сообщил в Facebook глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин, опубликовав фото расписки о возвращении материальных ценностей.

"Путинский кандидат Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов забрал", – возмутился он.

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Андрей Алеша

Андрей Алеша

Восточный Вариант

Андрей Алеша

Андрей Алеша

news24.zp.ua

"Люди Андрея Алеши перед выборами завезли в уличный комитет на Бахмутке разные необходимые в хозяйстве инструменты. А когда Алеша проиграл выборы, через несколько дней явился его представитель и потребовал инструменты назад. Председатель комитета согласилась их отдать только под расписку, чтобы люди не подумали, что она присвоила их себе", – пояснил Веселкин в комментарии "Восточному Варианту".

Забрал подарки: на Донбассе кандидат эпично отомстил избирателям за проигрыш

Facebook Владимира Веселкина

Отметим, что большая часть территории 51-го мажоритарного округа расположена на территории ОРДЛО, и только 2 села находятся по эту сторону линии разграничения. На округе проголосовало около 800 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу на округе №51 одержал председатель общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев. Также по данному округу баллотировалась внефракционный нардеп Надежда Савченко, однако она с треском проиграла, получив только 8 голосов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Донбасс
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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