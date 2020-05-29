Забрал $450 млн: Трамп заявил об окончательном разрыве отношений США с ВОЗ

Соединенные Штаты Америки окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом 29 мая в ходе выступления в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп. Причиной стало то, что ВОЗ отказалась провести нужные ей реформы, сообщает NBC New York.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения", – сказал он.

Трамп

Американский лидер отметил, что хотя США и представляли детальный план реформ для организации, ее руководство отказалось пойти навстречу.

Поэтому заявил, что Штаты перенаправят свои финансовые средства для других "неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения".

В то же время он подчеркнул, что ранее его страна выделяла ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай, из-за которого и возник этот конфликт, всего $40 млн. Трамп в очередной раз называл организацию "прокитайской".

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