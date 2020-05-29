Забрал $450 млн: Трамп заявил об окончательном разрыве отношений США с ВОЗ
Соединенные Штаты Америки окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом 29 мая в ходе выступления в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп. Причиной стало то, что ВОЗ отказалась провести нужные ей реформы, сообщает NBC New York.
"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения", – сказал он.
Американский лидер отметил, что хотя США и представляли детальный план реформ для организации, ее руководство отказалось пойти навстречу.
Поэтому заявил, что Штаты перенаправят свои финансовые средства для других "неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения".
В то же время он подчеркнул, что ранее его страна выделяла ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай, из-за которого и возник этот конфликт, всего $40 млн. Трамп в очередной раз называл организацию "прокитайской".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.
В ответ глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что борьбу с пандемией коронавируса не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал Всемирную организацию здравоохранения после обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.
Позже Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
Также президент США пригрозил, что может вывести свою страну из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.
В ответ Трамп направил письмо-ультиматум главе ВОЗ, угрожая прекратить финансирование ВОЗ из-за пандемии COVID-19.
В Европейском союзе заявили о поддержке Всемирной организации здравоохранения в ее усилиях по борьбе против пандемии коронавируса, в отличие от США.
Стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте подразделения, функцией которого будет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.