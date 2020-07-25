Заболевший COVID-19 врач из Ривне откровенно рассказал о коронавирусе

Врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский, переболевший коронавирусом (COVID-19), рассказал, почему не изолировался от семьи, возможно ли повторное заражение и стоит ли ослаблять карантин в стране.

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Как отметил он в комментарии ТСН, семья отреагировала на заражение нормально.

"Старшему сыну 13 лет, и детей еще не интересует COVID-19. А жена тоже нормально отреагировала. Говорит: "Пожалуй, и я заболею. Переболеем вместе и сможем уже смело везде вместе ездить и не бояться ничего". То есть никаких проблем не было. В конце концов, ни жена, ни дети, не заболели. По крайней мере, никаких симптомов после контакта со мной у них не было", – сказал Сильковский.

По словам врача, он также абсолютно спокойно это воспринял, чувствовал, что организм нормально работает. При этом Сильковский не изолировался от своей семьи во время болезни и даже целовал детей перед сном.

"Уже более четырех месяцев в нашей стране действует карантин и даже через наше отделение еженедельно проходит 50-60 детей и ни разу не было у нас тяжелого ребенка с коронавирусом. Также у нас есть опорная инфекционная больница, где лечат пациентов с COVID-19, и я общаюсь с коллегами этой больницы. У нас есть соглашение, что в случае, если туда госпитализируют тяжелых детей с коронавирусной инфекцией, то нас вызовут, как анестезиологов, для их лечения. Ведь в этой больнице медики не имеют соответствующего опыта лечения детей с тяжелыми осложнениями коронавируса. И за все это время нас ни разу не вызвали. У нас и в окрестных районах такой ситуации не было, а это в целом охвачен почти миллион людей", – подчеркнул он.

Врач добавил, что дети болеют, но, как правило, очень легко, у них температура держится 1-2 дня и исчезает.

"Поэтому я был совсем не против, чтобы мои дети переболели легко. Тем более, что сейчас лето, хорошая погода, хорошее питание. Я не против, чтобы они укрепили иммунитет и были защищены в холодное время года, когда присоединятся другие сезонные заболевания, такие как грипп. Они же никуда не исчезли, и коронавирус никуда не исчезнет к этому времени. И когда это все вместе сочетается, то это заболевание может протекать тяжелее. Вот такой была моя логика", – отметил Сильковский.

По его словам, все специалисты сходятся на том, что коронавирус сильнее гриппа. Предположительно, что и иммунитет при COVID-19 будет крепче, чем при гриппе.

"Поэтому я думаю, что в любом случае, иммунитета должно хватить на несколько лет. А там и коронавирус может уйти в небытие, как 100 лет назад испанка. Да, это мое предположение, я не могу этого подтвердить, как и в целом ученые не могут этого подтвердить, но, как показывает опыт моих коллег, люди, которые вылечились от коронавируса, повторно в больницу с этим диагнозом не попадали. Такого в их практике еще не было", – констатировал врач.

В случае с карантином он советует смотреть на способность системы здравоохранения Украины, а не на общее количество выявленных случаев, среди которых немало бессимптомных.

"Если больницы обеспечены всем необходимым и не работают на полную нагрузку, то можно и нужно ослаблять ограничительные меры. Но, если медицина слабая и не справляется, то все же необходимо соблюдать более сильные ограничительные меры. В конце концов, они не защищают от заражения, а защищают от инфицирования всех одновременно. Ведь, когда одномоментно заболеют все врачи и пациенты, то возникнет просто коллапс", – считает Сильковский.

По его мнению, люди болеют относительно не трудно, часто могут в домашних условиях переболеть, поэтому нужно ослаблять карантин и смотреть, которая в дальнейшем будет развиваться ситуация.

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