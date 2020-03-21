Зараженный коронавирусом COVID-19 мужчина из Житомира контактировал примерно с 30 людьми.

Как сообщила пресс-служба полиции, из-за того, что 56-летний мужчина скрывал болезнь и продолжал возить туристов в Украину, уже открыто уголовное производство. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

"Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проверяется информация о сокрытии сведений больным Covid-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", – сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее заболевший житель Житомира пожаловался на условия содержания в больнице.

Также он рассказал, что в середине марта вместе с другом и его сыном отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии. После он отправился в Германию, а от туда уже в Украину.

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