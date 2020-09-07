Заболевшей украинке отказали в бесплатном тесте на COVID-19, а больничный открыли только через 8 дней

Инфицированная COVID-19 украинка пожаловалась, что не смогла добиться бесплатного теста на коронавирус несмотря на температуру и другие симптомы, а также заражение своего ребенка и других контактных с ней людей.

На странице в Facebook Оксана Лютова рассказала, что в итоге сделала платный анализ на коронавирус, результат оказался позитивным. После этого, по ее словам, отношение медиков к ней кардинально изменилось и только на девятый день болезни она получила больничный.

Девушка рассказала, что сперва у нее появилась "прыгающая температура", которая то спадала, то поднималась вновь, ее немного "морозило", болели мышцы и суставы. На третий день начало немного болеть горло. Насморка и кашля при этом не было.

"Третий день. Я пошла к врачу. Чувствовала себя более-менее. Врач мне сказала, что у меня не "корона". Запись в карту не делала. Сказала, что на один день больничный давать не будет", – написала Лютова.

На четвертый день температура выше 37 градусов появилась у ее сына, также заболели подруга и ее ребенок.

"Шестой день. Я должна была уже выйти на работу, т. к. врач мне не дал больничный. Но я дома. Спасибо всем девочкам на работе, которые мне сказали: "Оксана, сиди дома!". И начальству, которое не настаивало на обратном", – рассказала Лютова.

Она добавила, что сообщила своему врачу о болезни трех контактных с ней людей и спросила о тесте. По ее словам, врач ответила, что это не COVID-19 и у нее "вообще нет показаний".

"Я не приехала из-за границы, не контактировала с подтвержденным "коронавирусником". Платных сколько хочу, но не бесплатных", – возмутилась девушка.

На девятый день болезни она перестала чувствовать запахи. Кроме того, ее подруге стало хуже, она ощущала жжение в груди, жаропонижающие не помогали.

"Она к врачу. Тот не предлагает ей тест, КТ, рентген. А заявляет, что, по протоколу, она должна прийти на обследование через 10 дней! Медсестра на высказывание, что антибиотик не помогает и печет в груди, отвечает: "Мы что тут, в дурдоме сидим, я что, так должна и написать: печет в груди?" Она говорит: "Я иду с больницы и плачу", – рассказала Лютова.

"Что получается, тесты просто-напросто не делаются? А всех заболевших пытаются быстрей отфутболить? Всем заболевшим поют одну и ту же заезженную мантру: "У вас не коронавирус", – возмутилась она.

Женщина отметила, что сделала платный тест за 1 820 гривен, он оказался положительным.

"Что же произошло, когда пришла эта чертова бумажка? Звонили с горздрава, спрашивали, занимаются ли мной врачи. На девятый день мне открыли больничный! Даже не остановила моя утренняя температура 36,7. В понедельник у меня компьютерная томография легких. Начала курс антибиотиков. Чувствую себя хорошо. Если б еще не температура 37,2 (вечером), то вообще все было бы замечательно. А ведь я неделю как должна была ходить на работу. Наконец-то врачи связались с моей подругой, назначили ей бесплатный тест (как моей контактной). Детей это тоже касается", – рассказала украинка.

Она добавила, что ее семейный врач после этого связалась с ней.

"Она позвонила мне и говорит: "Чего ж ты пошла делать тест в частную клинику?" Я ей: "Как? Вы ж мне сами сказали, что у меня нет показаний для теста, я не была за границей и не контактировала с подтвержденным больным". Она: "Так! Никаких частных клиник! Мы сами будем делать тебе и твоему ребенку все тесты и обследования!" – написала Лютова.

Полный пост украинки в соцсети. Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Оксана Лютова

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