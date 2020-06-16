Заболеваемость COVID-19 в Украине растет из-за несоблюдения карантина – Минздрав

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине растет из-за несоблюдения гражданами карантинных ограничений и рекомендаций.

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А именно пренебрежением пользования антисептиками, масками, несоблюдением социальной дистанции, в том числе во время проведения праздников. Об этом во время брифинга 16 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что рост количества подтвержденных случаев начался на прошлой неделе, когда Украина начала ставить антирекорды по COVID-19.

"Мы связываем это с тем, что все мы перепутали смягчение карантинных мероприятий с полной отменой всех ограничений, которые существуют в стране", – отметил министр.

По словам Степанова, чтобы снизить риск инфицирования и уменьшить количество заболеваний, необходимо придерживаться рекомендаций и ограничений Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро вторника, 16 июня, в Украине официально подтверждены 32 476 случаев коронавирусной инфекции. Из них 666 были обнаружены за прошедшие сутки.