Заболели уже 2777 человек: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 12 апреля

По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом.

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Только за последние сутки COVID-19 заболели 266 человек. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья на странице в Facebook, подробности же на ежедневном брифинге рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%). В то же время 89 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 174 случая (8 выздоровели)

Волынская обл. – 71 случай (2 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 58 случаев (5 выздоровели)

Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. – 74 случая;

Закарпатская обл. – 82 случая (3 выздоровели)

Запорожская обл. – 83 случая (10 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 291 случай (12 выздоровели)

м. Киев – 416 случаев;

Киевская обл. – 159 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская обл. – 118 случаев;

Львовская обл. – 111 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл. – 3 случая;

Николаевская обл. – 2 случая;

Одесская обл. – 63 случая;

Полтавская обл. – 25 случаев;

Ровенская обл. – 119 случаев (3 выздоровели)

Сумская обл. – 73 случая (2 выздоровели)

Тернопольская обл. – 243 случая (3 выздоровели)

Харьковская обл. – 11 случаев;

Херсонская обл. – 31 случай;

Хмельницкая обл. – 19 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. – 99 случаев (1 выздоровел)

Черновицкая обл. – 432 случая (21 выздоровел)

Черниговская обл. – 9 случаев.

"В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров. Всего в Украине исследовано 30 314 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на амбулаторном лечении сейчас находятся 1504 человека, кроме этого, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 9 пациентов. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 детей

По словам Виктора Ляшко, за последние сутки в Украине от коронавируса умерло десять человек. Так, коэффициент летальности от COVID-19 на сегодня составляет 3%.

"Выздоровели 89 человек, в том числе семь медработников. У нас показных выздоровления уже второй день подряд превышает количество людей, умерших от коронавирусной болезни", – сказал он, подчеркнув, что сейчас вирус распространился уже в каждой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в Николаевской области, которая до сих пор оставалась единственной в Украине без коронавируса, были зафиксированы первые два случая COVID-19 – заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши.

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