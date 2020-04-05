Главная Новости
6 апреля • обновлено в 00:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Нардеп Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19

949
Читать материал на украинском

Заболевшая коронавирусом экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один положительный тест, но при этом не испытывает проблем со здоровьем.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале вечером в воскресенье, 5 аепрля.

"Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то так", – рассказала Скороход.

Нардеп Скороход заявила о положительном тесте на COVID-19

Нардеп Скороход заявила о положительном тесте на COVID-19

Скриншот

Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая.

"У меня постоянно была 37,5, до 38,5 поднималась только пару раз вечером", – отметила нардеп.

По ее словам, ощущается сильная ломота в теле, особенно к вечеру, а также сильная головная боль "до слез".

"Основное в моем случае – потеря обоняния, сухость и першение в горле", – добавила Скороход.

Анна Скороход

Анна Скороход

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

Ранее стало известно, что COVID-19 заболел еще один депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас. Он находится на лечении в больнице в родной Хмельницкой области.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Анна Скороход
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги