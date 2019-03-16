"Заболел из-за войны": во Львове скончался ветеран АТО

В субботу, 16 марта, во Львове умер украинский военнослужащий, ветеран АТО 39-летний Владимир Гера.

Об этом сообщают на странице "Яворовский районный совет" в Facebook. "Сегодня, 16 марта, перестало биться сердце нашего земляка - Геры Владимира Михайловича - командира боевой машины батареи противотанковых управляемых ракет противотанкового артиллерийского дивизиона", – говорится в сообщении.

Владимир родился 1 апреля 1979 года. Его родное село – Чернилява Яворивского района Львовской области.

Как только началась война мужчина был мобилизован, воевал под городом Зеленополье на Донбассе. После демобилизации подписал контракт с 24 бригадой им. короля Даниила, участвовал в обороне села Крымское. Уволился с рядов воинов 12 октября 2017 года.

Отмечают, что причиной смерти ветерана было заболевание, которое связано с военной деятельностью. Дома у Владимира остались жена и двое детей – сын и дочь.

Как пишет ресурс LMN, сослуживцы отзываются о Владимире Гере, как о добром и хорошем человеке.

"В 2014 нам обоим пришли повестки. Володя тогда даже не думал, чтобы уклоняться. Сразу пошел в военкомат. Говорил, как будем сидеть, государства не будет, потом детям в глаза смотреть не сможем. Нас правда раскинуло на фронте по разные стороны. Владимир был под боями в Зеленополье, как раз тогда как их бригаду расстреляли со стороны российских наемников. Тогда очень много наших ребят погибло. Володя пережил много. Из-за всех этих переживаний, стрессов и недосыпаний, наверное и развилась у него болезнь. Уже потом после демобилизации, как ушел служить по контракту, у него обнаружили очень большой сахар в крови. Развился диабет", – рассказал о покойном собрат Владимир Хлян.

Также он добавил, что здоровье Владимира резко ухудшилось несколько дней назад. Его забрали в больницу, где он и умер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года на Донбассе террористы выпустили ракету по украинским военным, в результате чего был убит капеллан.

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