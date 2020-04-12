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12 апреля • обновлено в 10:37
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Заболеет не более 2% украинцев: Ляшко озвучил самый оптимистичный сценарий по коронавирусу

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По оптимистическому сценарию Министерства здравоохранения Украины, коронавирусом COVID-19 будет инфицировано не более 2% населения страны.

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Как рассказал в интервью LB.ua главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, были рассчитаны несколько прогнозов – оптимистичный и более пессимистичный.

"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна", – отметил он.

Ляшко объяснил, почему 2% зараженных – это оптимистичный сценарий.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени", – подчеркнул главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 апреля в Украине официально подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
вирус
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Стёпка Кошкодав
Стёпка Кошкодав
Это переложный прогноз! А где зрадный?
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Общество

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