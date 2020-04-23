Заболеет 88%: врач объяснил, что делать если COVID-19 попал в семью

В случае заражения COVID-19 одного из членов семьи, то в 88% случаев заболевают все члены семьи при условии проживания в одной квартире или доме.

Об этом в Facebook сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

"Подтверждение моим словам будет случай в городе Вишневое Киевской области, когда в общежитии заболело около 30 человек", – добавил он.

COVID-19 в Украине

Черенок объяснил, если у одного из членов семьи диагностировали коронавирус, то не нужно вызывать врача, чтобы диагностировать COVID-19 у других членов семьи. Он добавил, что согласно приказу Минздрава, такая ситуация подпадает под эпидемиологически связанный случай.

"В таком случае, смело можно устанавливать диагноз COVID-19, оформлять экстренное сообщение и назначать наблюдение или лечения, если есть симптоматика (легкая форма). Это не касается форм, которые требуют немедленной госпитализации", – сообщил врач.

После таких мер нужно будет спустя 2-3 недель изоляции провести контрольный тест на вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач рассказал, как боролся с COVID-19 и заразил всю семью.

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