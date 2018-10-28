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''Забивали до смерти'': в Ровно дети сцепились в жестокой драке

5.2тЧитать материал на украинском

В Ровно среди бела дня девочки-подростки устроили драку, которую их подруги снимали на видео.

Отрывок жесткого инцидента опубликовала в своем Facebook Оля Константинова. По словам девушки, драка произошла возле "Химика".

"Стая девушек снимала видео, как две девушки дрались между собой! Я подбежала разнять их, ведь неоднократно во время такого забивали до смерти. Я просто в шоке! Не будьте равнодушными, все это делается ради славы и лайков. Возможно, кто узнает своих детей!", - прокомментировала ролик девушка.

При этом Ольга подчеркнула, что вызвать полицию в той ситуации у нее просто не было возможности.

Как писал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь на Киевщине группа подростков зверски избила парня.

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Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:"Пiсля огидной "революцiї" на майданi уся країна перетворилась на гидотне смитя.."
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