Забитую пациентами с COVID-19 больницу на Закарпатье показали на видео

Закарпатская областная клиническая больница имени А. Новака в Ужгороде под завязку забита пациентами с коронавирусом.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Первый кабельный", который сняли внутри отделения для больных COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Закарпатская областная клиническая больница имени А. Новака . кадр видео

Сейчас в больнице заняты все 85 коек, рассказала заведующая COVID-центром больницы Оксана Цимбота. По ее словам, как только выписываются пациенты, их место сразу же занимают другие.

"Более легких мы держим в амбулаторном режиме, но они требуют постепенной госпитализации", – отметила Цимбота.

В больнице не хватает врачей для лечения пациентов с коронавирусом. кадр видео

Она также добавила, что врачи очень утомлены и в больнице не хватает рук для лечения людей.

В свою очередь директор больницы Юрий Яцина считает, что ситуацию можно решить путем введения тотального карантина.

"Если мы введем жесткий карантин на две недели, все переболеют и получат иммунитет. Играться с карантином нельзя", – сказал он.

Одна из пациенток больницы призвала жителей города не выходить из дома без необходимости, а также не посещать кафе и рестораны.

Пациенты с коронавирусом в больнице. кадр видео

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 ноября в Украине официально было подтверждено 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9524 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии. От COVID-19 в стране умер уже 7731 человек (+199 за сутки), а 176 404 пациента (+7 536 за сутки) полностью побороли болезнь.