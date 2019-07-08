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"Заберем в Донецкую область!" Омелян дерзко пригрозил России

1.3тЧитать материал на украинском

После скандала, который разгорелся вокруг анонса телемоста между пропагандистским каналом "Россия 24" и NewsOne, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опубликовал на своей странице в соцсети красноречивое фото.

Так, у себя в Facebook он разместил фотоколлаж с украинскими танками на фоне Кремля и надписью "Поговорить так поговорить!".

В комментариях под этим фото развернулась бурная шуточная дискуссия при участии самого украинского министра.

Пост Омеляна

Пост Омеляна

Facebook Владимира Омеляна

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"И дорогу построим", "Заберем в Донецкую область. Для чего золотоордынцам на лошадях дороги?", "А дань с них как собирать?", "Будут приносить в избушку на границе, а дальше "Гиперлупом", "На Hyperloop с животными нельзя", "Животные со скотыняками нам не нужны", "Почему Кремль не горит?", "Еще же не доехали", – шутят украинцы.

"Заберем в Донецкую область!" Омелян дерзко пригрозил России

"Заберем в Донецкую область!" Омелян дерзко пригрозил России

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne попытался объяснить скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24".

  • Он апеллировал к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверял, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • После массового возмущения украинской общественности NewsOne все же отменил телемост и пожаловался на угрозы расправы над сотрудниками.

  • Скандал, разгоревшийся вокруг анонсированного телемоста, вызвал бурное возмущение в украинской журналистской среде. Так, телеведущая Янина Соколова обратилась к журналистам с требованием не продавать собственную совесть и будущее детей. Кроме того, она назвала условия примирения с Россией.

  • В свою очередь, Роман Цимбалюк заявил, что те представители украинских СМИ, которые поддержали идею пропагандистов, вызывают лишь ассоциацию людей с пониженной социальной ответственностью, которые выполняют любые желания в любой сфере за деньги. По его словам, кроме отвращения никаких других чувств они не вызывают.

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Тема
Телемост с Россией
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
на россии уже горят пуканы от этой новости! ждите скоро они сюда долетят на навозных лепешках.
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