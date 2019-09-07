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8 сентября • обновлено в 11:01
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"Заберем Москву!" Соколова ярко затроллила оккупантов Крыма

10.2т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова забавно постебалась над российскими оккупантами Крыма и озвучила шуточный план деоккупации полуострова с помощью крейсера "Москва".

Яркий троллинг агрессору она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой", анализируя новость о планах оккупантов утилизировать украинскую подводную лодку "Запорожье" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские военные в Крыму решили утилизировать нашу подводную военную лодку "Запорожье". Ну, ту, которую они сп*здили у нас во время аннексии полуострова. На утилизацию объявили тендер – стоимость процедуры 200 млн рублей. А говорили, что наша лодка небоеспособная. Даже в таком состоянии она нанесла пробоину вражескому бюджету", – подколола телеведущая россиян.

Новости
"Нах.. был этот цирк?" Янина Соколова ярко поставила россиян на место из-за Крыма

Затем она предложила Украине использовать эту тактику и дальше, продолжая не только разваливать экономику России, но и приближая возвращение своей территории.

"Я предлагаю нам идти дальше: податься на этот тендер, выиграть его, забрать 200 миллионов, на 200 миллионов купить риса и засыпать его в подводную лодку, предварительно сделав отверстие в корпусе. Рис от воды набухнет, и подлодка "Запорожье" раздуется до атомохода. Чтобы утилизировать атомоход, уже нужен миллиард", – смеется Соколова.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Мы подаемся на тендер, выигрываем миллиард, даем взятку адмиралу Черноморского флота Игорю Осипову и забираем крейсер "Москва". Подплываем на "Москве" к Севастополю и в огромный громкоговоритель вещаем: "Жители Севастополя и Крыма, приказываю вам вернуться в Украину!". А, как известно, что скажет Москва, так крымчане на "референдуме" и проголосуют", – с сарказмом добавила журналистка, в свойственной ей манере осудив захват украинского полуострова российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Рекламировать данную дуру - обозовцы вы в первую очередь унижаете самих себя.Хотя что такое репутация для Обозовцев?
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
ЭТО истинное лицо Украины - тупая, маргинальная шалава с примитивным тюремным лексиконом.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Да нафиг что-то делать со старушкой "Москвой", итак тихо на иголки порежут,слишком дорого модернизировать, да и нафиг оно не нужно в черноморской луже, а уж о средиземноморье москалям вообще лучше забыть, никто не позволит иванам на балалайке там тренькать. Мечту о черноморских проливах самое время повесить на гвоздик в гальюне.
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