"Заберем Москву!" Соколова ярко затроллила оккупантов Крыма

Украинская журналистка Янина Соколова забавно постебалась над российскими оккупантами Крыма и озвучила шуточный план деоккупации полуострова с помощью крейсера "Москва".

Яркий троллинг агрессору она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой", анализируя новость о планах оккупантов утилизировать украинскую подводную лодку "Запорожье" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские военные в Крыму решили утилизировать нашу подводную военную лодку "Запорожье". Ну, ту, которую они сп*здили у нас во время аннексии полуострова. На утилизацию объявили тендер – стоимость процедуры 200 млн рублей. А говорили, что наша лодка небоеспособная. Даже в таком состоянии она нанесла пробоину вражескому бюджету", – подколола телеведущая россиян.

Затем она предложила Украине использовать эту тактику и дальше, продолжая не только разваливать экономику России, но и приближая возвращение своей территории.

"Я предлагаю нам идти дальше: податься на этот тендер, выиграть его, забрать 200 миллионов, на 200 миллионов купить риса и засыпать его в подводную лодку, предварительно сделав отверстие в корпусе. Рис от воды набухнет, и подлодка "Запорожье" раздуется до атомохода. Чтобы утилизировать атомоход, уже нужен миллиард", – смеется Соколова.

Янина Соколова Скриншот видео

"Мы подаемся на тендер, выигрываем миллиард, даем взятку адмиралу Черноморского флота Игорю Осипову и забираем крейсер "Москва". Подплываем на "Москве" к Севастополю и в огромный громкоговоритель вещаем: "Жители Севастополя и Крыма, приказываю вам вернуться в Украину!". А, как известно, что скажет Москва, так крымчане на "референдуме" и проголосуют", – с сарказмом добавила журналистка, в свойственной ей манере осудив захват украинского полуострова российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соколова высмеяла имперские амбиции России и предложила ее странам-соседям шутливый план объединения для разгрома врага.

Напомним, также журналистка заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию. Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России.

Кроме того, Соколова предположила, что упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев может привести к развалу РФ. В этой связи она иронично заподозрила президента России Владимира Путина в работе на интересы Киева.

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