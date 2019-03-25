"Заберем Белгород, Ростов, Кубань": экс-доброволец АТО заговорил о распаде России

Россия непременно развалится как государство после падения режима Владимира Путина. После этого Украина вернет себе не только оккупированные Крым и Донбасс, но несколько городов, которые сейчас принадлежат стране-агрессору.

Об этом заявил бывший командир разведывательной роты полка "Азов" Сергей "Боцман" Коротких в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я прогнозирую, что режим Путина упадет. Он старый человек, он рано или поздно должен умереть. Медведев слабый. Как показал опыт его правления, он не сможет править так, как правит Путин. Я уверен в том, что это вызовет распад государства, и откроется окно возможностей в том числе для создания великой Киевской Руси. Я надеюсь кроме Крыма и Донбасса забрать Белгород, Ростов, Тамань, Кубань", — сказал экс-доброволец АТО.

Коротких добавил, что на этот процесс повлияет то, что у Путина нет сильного преемника. Кроме того, ситуацию усугубит огромное количество конфликтов внутри самой России.

Сергей Коротких Скриншот видео

"Она развалится еще по той простой причине, что люди, наворовавшие там денег, не хотят жить, закрывшись внутри России. Недовольство элит там внутри — это еще один фактор, который приведет к развалу России. Демографический фактор, фактор Северного Кавказа, фактор нарастающего исламизма, фактор недовольства тех, кто находится за Уралом, — так называемые Новосибские республики и все остальное, о чем говорили в 2000-х годах, потом прибили. Но, тем не менее, эти настроения никуда не делись", — говорит он.

Падение России miufa.ru

Подытоживая, Коротких выразил уверенность в том, что развалу России не сможет помешать ее оппозиция. Она, по его мнению, является слишком разрозненной, беззубой, кастрированной, а поэтому ни на что не влияет. Помимо всего, идеи Путина не смогут поддерживать Россию на плаву долгое время, ведь они уже давно устарели.

"У него — евразийские идеи Дугина, трудночитаемые и непонятные. Я считаю, что все эти скрепы, Русь лукошная и все, что с этим связано, — ХХІ век, все должно быть по-другому", — резюмировал бывший азовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию и возьмет Москву, а не только вернет свои оккупированные территории.

Также националист заявил, что Украине нужно устроить в России новое "смутное время". Он посоветовал повторить опыт XVII века, когда украинцам удалось одолеть Москву.

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