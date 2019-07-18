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"За*бали всех вокруг!" Соколова ответила на истерику России из-за матов к Путину

2.1т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила на возмущения России из-за скандала, разгоревшегося вокруг матов в адрес Путина на грузинском телеканале.

Она напомнила стране-агрессору, что такое отношение к ее лидеру вполне предсказуемо. Ведь армия оккупантов вторглась практически ко всем своим соседям. Мощное обращение телеведущая озвучила в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Недавно мой грузинский коллега, журналист Георгий Габуния в эфире канала "Рустави-2" высказал мнение более 100 миллионов жителей СНГ. И в России все так возмутились: да как он мог, да как так?! Да вот так! Вы, может, не заметили, но вы уже за*бали всех вокруг! Всех своих соседей!" – возмутилась журналистка.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

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"Вы воюете в Грузии, Украине, в Молдове, Карабахе, летаете над Прибалтикой, ваши войска в Таджикистане и Армении, Байконур – да это вообще исконно русский космодром! А в Беларуси из независимости остался только проспект. И все вас почему-то таких добреньких не любят, и все почему-то на вас напали! А вы не думали, что когда-то эти все ваши мечты, что все на вас напали, осуществятся?" – постебалась над Россией Соколова.

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Темы
Война в Грузии Война на Донбассе
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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