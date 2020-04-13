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13 апреля • обновлено в 15:16
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За жилье брали долларами и насмехались: украинцев разозлила обсервация в Ворзеле

1.6т
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Украинцы, которые 10 апреля прилетели из ОАЭ и были размещены на обязательную обсервацию в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области, пожаловались на плохие условия проживания.

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Дмитрий Алексеев и Ксения Свериденко, которые работали в ОАЭ, а сейчас находятся на обсервации в Ворзеле, рассказали "ТСН", что стоимость проживания и питания значительно завышена и не соответствует качеству и условиям.

Санаторий "Украина" в Ворзеле

Санаторий "Украина" в Ворзеле

facebook.com/pavlovskynews

"У людей просто не было денег, либо были только в иностранной валюте, и директор санатория брала деньги в долларах и евро. Квитанции или чеки об оплате, конечно, нам никто не предоставил. У меня лично было в кармане 100 долларов, которые я отдал директору и еще остался должен 9 долларов, поскольку проживание за 14 дней стоит 109 долларов, а питание отдельно еще 280 долларов", – отметил Дмитрий.

Он считает платную обсервацию незаконной и хочет вернуть средства за проживание.

"В аэропорту в Абу-Даби уже перед рейсом мы получили документ, где было указано, что обсервация будет платной, и без подписи этого документа мы не попадем на рейс. Поэтому мы подписали и ожидали, что цена будет меньше, чем нам озвучили уже в санатории", – добавила Ксения.

Дмитрий утверждает, что ему удалось пообщаться с представителем Киевской ОГА, который действительно подтвердил, что обсервация должна быть бесплатной, а платным является только питание. Однако, представитель ОГА отметил, что бюджета на обсервацию у них нет и деньги им на это никто не выделял.

"Впечатление, что на нас просто хотят нажиться, потому что цены очень завышены. Питание здесь отдельная тема: в день стоит 300 гривен, но порции очень маленькие, качество плохое. Персонал санатория неприветливый и насмехается над нами, что якобы деньги на ОАЭ были, а теперь на проживания нет. Директор заявила, что если средств нет, "идите на улицу, идите на нары". Это ее слова, я просто цитирую", – пожаловалась Ксения.

По словам Дмитрия, в комнате было очень холодно, отопления и горячей воды не было. Однако сейчас ситуация немного улучшилась.

Как писал OBOZREVATEL, эвакуированные из ОАЭ украинцы прилетели в аэропорт "Борисполь" 10 апреля. Всего на обсервацию в Ворзеле поместили 113 человек.

Одна из обсервированных украинок записала видео, в котором пожаловалась, что в санатории очень холодно. Как утверждает она, передавать любые продукты или вещи извне запрещено.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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Белый господин
Белый господин
Скажите спасибо, что камнями не закидывают...
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Green Elena
Green Elena
Что ж в ОАЭ не остались? Где налоги платишь, там и лечись!
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