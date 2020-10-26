За время независимости Украина не получила ни одного военного самолета, – командующий Воздушных сил

За время независимости Украины армия не получила ни одного военного самолета.

Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.

При этом точный процент изношенности авиационной техники военный назвал.

"О точном проценте говорить несколько не корректно, потому что техника у нас разная. Могу сказать так, что парк авиационной техники Вооруженных Сил сегодня нуждается в обновлении. Речь идет как о моральном, так и о физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашей государства на образцах техники, которые были выпущены с 1968 до 1991 года", – подчеркнул он.

По словам Дроздова, самые старые самолеты в украинских воздушных Вооруженных Силах – военно-транспортные, им от 52 лет; ударная, истребительная и разведывательная авиация – Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР – с 1981 по 1991 год выпуска.

При этом военные летчики регулярно проводят много летных смен: если позволяют погодные условия, по 3–4 в неделю.

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