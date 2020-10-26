За время независимости Украина не получила ни одного военного самолета, – командующий Воздушных сил
Парк авиационной техники ВСУ устарел физически и морально
Военные защищают воздушные границы Украины на технике с 1968 до 1991 года выпуска
Самым старым украинским самолетам – от 52 лет
За время независимости Украины армия не получила ни одного военного самолета.
Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.
При этом точный процент изношенности авиационной техники военный назвал.
"О точном проценте говорить несколько не корректно, потому что техника у нас разная. Могу сказать так, что парк авиационной техники Вооруженных Сил сегодня нуждается в обновлении. Речь идет как о моральном, так и о физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашей государства на образцах техники, которые были выпущены с 1968 до 1991 года", – подчеркнул он.
По словам Дроздова, самые старые самолеты в украинских воздушных Вооруженных Силах – военно-транспортные, им от 52 лет; ударная, истребительная и разведывательная авиация – Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР – с 1981 по 1991 год выпуска.
При этом военные летчики регулярно проводят много летных смен: если позволяют погодные условия, по 3–4 в неделю.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26Ш произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26Ш был превышен срок службы.
Впрочем, в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26Ш не соответствует действительности.
Впоследствии вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.