Главная Новости
24 марта • обновлено в 21:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

За время карантина вернулись 78,5 тысяч человек: МИД назвал страны, где еще остались украинцы

1.1т
Читать материал на украинском

Более 78 тысяч украинцев вернулись домой во время карантина при помощи дипломатических учреждений.

Об этом сообщает "Коронавирус онлайн - оперативно от МИД" на своей странице в Facebook.

По из информации, по состоянию на вечер вторника в Украину вернулись 78 592 человека. Они застряли за границей из-за введения карантинных мер. Вернуться домой им помогли дипломатические учреждения.

Еще 152 человека до сих пор находятся в других странах: 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, 3 в ОАЭ, по 2 в Молдове, США и Австралии, по одному в Китае, Катаре, Кубе, Румынии и Черногории.

18 человек проходят лечение от коронавируса за границей, а трое погибли в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет эвакуировать своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса. Украинцы отреагировали на заявление Лукашенко двояко, некоторые поддержали лидера Беларуси, тогда как многие считают, что правильно действует в период пандемии президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
вирус карантин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Всего 80 тысяч без малого? У вас же миллионы заробитчан. Они уже вернулись разве или вы их просто списали в расход?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Скоро власть снесут а все эти выродки будут сидеть за диверсию с притянутыми нам больными!!!и судить их будут обязательно и получат они все пожизненно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги