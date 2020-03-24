За время карантина вернулись 78,5 тысяч человек: МИД назвал страны, где еще остались украинцы

Более 78 тысяч украинцев вернулись домой во время карантина при помощи дипломатических учреждений.

Об этом сообщает "Коронавирус онлайн - оперативно от МИД" на своей странице в Facebook.

По из информации, по состоянию на вечер вторника в Украину вернулись 78 592 человека. Они застряли за границей из-за введения карантинных мер. Вернуться домой им помогли дипломатические учреждения.

Еще 152 человека до сих пор находятся в других странах: 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, 3 в ОАЭ, по 2 в Молдове, США и Австралии, по одному в Китае, Катаре, Кубе, Румынии и Черногории.

18 человек проходят лечение от коронавируса за границей, а трое погибли в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет эвакуировать своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса. Украинцы отреагировали на заявление Лукашенко двояко, некоторые поддержали лидера Беларуси, тогда как многие считают, что правильно действует в период пандемии президент Украины Владимир Зеленский.

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