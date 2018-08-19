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"За украинский язык - в карцер!" Раскрыты ужасы в тюрьмах оккупированного Крыма

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После аннексии Крыма Яна Поплавская стала единственной заключенной, которая попросила о переводе в тюрьму на материковую Украину.

В интервью "Крым-Реалии" девушка раскрыла жуткое отношение тюремщиков ко всему украинскому.

"Меня тогда уговаривали. Сначала по-хорошему, потом по-плохому пытались. Белых ворон же никто не любит. Правильно? А я - единственная женщина, которая отказалась от русского гражданства", - рассказала она.

После аннексии Крыма эта девушка не захотела "сидеть" по российским законам.

"Я не из тех людей, которые могут предать", - пояснила она.

Она рассказала, что сразу после так называемого "референдума" в 2014-м году оперативный работник спрашивал у всех заключенных, где они хотят продолжать отбывать наказание. Она отметила, что оказалась единственной, кто попросил о переводе на материковую Украину. По ее словам, сделать выбор было нетрудно.

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"Некоторые поменяли мнение обо мне и наоборот начали относиться с уважением, потому что я не предала свое государство. Плюс я здесь родилась, выросла и мне очень нравится Украина", - рассказала Оксана.

По ее словам, после аннексии тюремщики изменили отношение ко всему украинскому.

"После "референдума" заключенным запрещали читать, видеть, слышать украинский язык. Если ты начинаешь говорить по-украински тебе сразу же делается нарушение или садят в карцер", - пояснила она.

Яну осудили за соучастие в убийстве и квартирные махинации. Свою вину она признает лишь частично.

"Когда у нас с мужем были небольшие разногласия я познакомилась по интернету (как потом уже оказалось) с организатором преступной группы. Я была его девушкой. Я участвовала в одном эпизоде - переклеила в паспорте фотографию. Хозяйку квартиры, фотку которой я переклеила, они нечаянно ее убили. Из-за этого у меня 115 статья (Умышленное убийство. - Ред.), хотя меня там не было и я не знала", - призналась девушка.

На материке Яна опять вышла замуж. На воле ее ждут двое детей. Впервые за семь лет она увидела их на встрече в колонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что военные оккупанты жестоко избивают жителей аннексированного Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крым
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Anti-banderos
Anti-banderos
"После аннексии Крыма Яна Поплавская стала единственной заключенной, которая попросила о переводе в тюрьму на материковую Украину." "Плюс я здесь родилась, выросла и мне очень нравится Украина", - рассказала Оксана." То - Яна, то - Оксана... Обоз как всегда штырит.
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