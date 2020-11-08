Так здорово жить было.

Я застал Советский Союз на одиннадцать лет. И молоко в треугольных пакетах с синими и алыми полосками, и галстук цвета полосок на молоке, и ту самую колбасу по 2.20, и мороженое, ага, куда ж без него. Я его, понимаешь, помню неплохо, и вижу, как за тридцать почти лет память о Союзе превратилась в ложь. Вранье, которое "совки" вливают в уши молодым, скучая на самом деле не за Союзом как таковым, а просто - за молодостью.

Молодым врут. Врут искренне, самозабвенно, даже в этот момент будучи абсолютно уверенным в том, что говорят.

Отставные генералы врут про мощь советской армии. Танки-пехота-огонь-артиллерии, дедовщина и самодурство, воспетое в анекдотах. Ах, какую страну проср*ли.

Главы профсоюзов врут про возможности. Путевки в Геленджик по распределению, румынские гарнитуры, блат, блат, блат, десятку грузчикам сверху, чтоб не поцарапали трильяж. Благодарочки на день работника профсоюза. Ах, какую страну проср*ли.

Начальники отделов и лабораторий врут. Белые халаты, очки, ядерный щит Родины и билеты в театр под Новый Год, от того самого профсоюза. Одна поездка в Болгарию, на автобусе. Первый секретарь райкома похвалил, руку пожал, сказал "Обращайся, если что". Б - благоговение. Какую страну проср*ли.

Директрисы школ врут. Бо у физрука х*р стоял, а папы выпускников, не пискнув, красили актовый зал перед выпускным. Секретарь гороно отметил благодарностью в приказе, ну и первое место по району на олимпиаде, очередь на "Жигули" подходит. Какую страну проср*ли.

Так здорово жить было.

Прям зашибись.

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