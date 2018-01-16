"За толстых не доплачивают?" Украинец растрогал сеть историей о мудром деде

В сети вызвала ажиотаж трогательная история о передаче опыта старших поколений, который становится полезным в самые неожиданные моменты.

Рассказ опубликовал президент Международной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский на своей странице в Facebook.

В частности, он рассказал, как смог избежать незапланированной оплаты дополнительного багажа на рейсе авиакомпании "Люфтганза", вспомнив простую историю из своего детства, которую он пережил вместе с дедушкой, и применив этот опыт к принципиальному стюарду.

"В общем, вспомнил я вот что. Мне было лет 10, и мы с моим дедом в Одессе возвращались солнечным летним воскресным днем с Одесского Привоза домой. Дед купил там ведро яблок, и мы сели в трамвай, купили билетики. Я еще помню, как, глядя на странную надпись "Стоимость проезда 3 копейки. Стоимость провоза багажа — 6 копеек", недоуменно спросил его, почему багаж стоит в два раза дороже человека? Он лишь усмехнулся в свои густые усы. Мы проехали несколько остановок. Как по обыкновению тогдашних времен, кондукторша решила пройтись сквозь строй битком набитого трамвая для проверки билетов. Мы показали ей наши билеты", — рассказывает Спиваковский.

Однако внимание кондукторши привлекло именно ведро с яблоками и она начала требовать, чтобы дедушка оплатил провоз багажа. Но мужчина не растерялся и распихал все яблоки себе за пазуху, а ведро одел на голову, спросив нужно ли в таком случае платить за шляпу.

"Так вот именно эта история всплыла у меня перед глазами в аэропорту. Что я сказал тому стюарду? Я наклонился к нему и на ушко сказал, что я согласен с их правилами!!! Просто я сейчас выну все подарки из сумки и переложу их себе за пазуху. За толстых людей ведь доплачивать не надо? Он оторопел, покраснел, отодвинулся от меня, представив, видимо, как это будет выглядеть, и сказал: "Нет, ничего не надо, проходите. Битте шен". Мудрый у меня был дед", — подытожил Спиваковский.

Ниже приводим полный текст поста без изменений.

Его история собрала под собой множество теплых откликов, комментариев и репостов.

"Мудрый, взвешенный и даже благородный был у вас дед! Такие жизненные уроки лучше книжной науки!", "Но ситуация действительно оказалась почти идентичной. И опыт пригодился. Чудеса!", "Мудрость деда еще не одно поколение поработает на вашу родословную", "Классный дед! А кондукторов со студенческой безденежной юности терпеть не могу!", "Просто супер!!! Респект и дедушке, и Вам, что поделились с нами такой замечательной историей!", "Владимир, это невероятная история. Спасибо, что поделились. Точнее 2 в 1. Находчивость и юмор — кредо жизни", — пишут люди.

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