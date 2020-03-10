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10 марта • обновлено в 14:14
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Грязные танцы в Херсонской ОГА. Из-за выступления группы увольняют чиновников

1.6т
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Скандальное поздравление сотрудниц Херсонской областной администрации с 8 Марта обернулось увольнением двух чиновников.

Об этом OBOZREVATEL рассказал лидер группы "Степ" Андрей Череднюк. Именно выступление этой группы и вызвало скандал.

"Нас пригласили выступить бесплатно, инициатором было областное управление культуры. К сожалению, возможно, кто-то не досмотрел. Потому что сотрудники управления знали, в каких костюмах и как все будет проходить. Мы артисты, и мы не задаем вопросов, когда нас приглашают", – сказал нам Череднюк.

Лидер группы "Степ" Андрей Череднюк

Лидер группы "Степ" Андрей Череднюк

Facebook Андрея Череднюка

Он говорит, что очень сожалеет, что пострадали люди, которые их пригласили – уже есть решение об увольнении двух сотрудников Херсонской ОГА. Артист добавляет, что на видео снимали не выступление, а только танцующую девушку.

Танец девушки привел к скандалу в Херсонской ОГА

Танец девушки привел к скандалу в Херсонской ОГА

"Это неправильно. И тут не над чем насмехаться, концерт прошел нормально и всем понравился. Нас поблагодарили. Однако стоит обратить внимание, что материалы появились не в Херсоне, а на сайтах в Киеве. И практически через четыре дня. Мне кажется, что это хорошо срежиссированный заказ", – уточнил Череднюк.

Напомним, в Херсонской областной государственной администрации отпраздновали 8 Марта эротическими танцами. Чиновников развлекала группа "Степ" с легендарной песней "Смажений кабанчик" и девушка в откровенном платье и рваных колготках.

Неделю назад группу поздравляли чиновники ОГА

Неделю назад группу поздравляли чиновники ОГА

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что руководство управления культуры, молодежи и спорта ОГА уже отстранили от работы. В частности – начальника управления Михаила Линецкого. Кадровые решения по руководству управления будут приняты до конца недели.

"Для каждого из нас это должно быть уроком на будущее. К работе нужно относиться ответственно", – отметил Юрий Гусев.

Также OBOZREVATEL Гусев рассказал, что уже уволил руководителя аппарата ОГА Владимира Клюцевского. А увольнение заместителя главы администрации Светланы Чепиги будет согласовывать с Офисом президента. "Такое выступление подходит для ночного клуба, а не для областной администрации", – сказал Гусев.

Глава ОГА Юрий Гусев еще неделю назад называл группу легендарной

Глава ОГА Юрий Гусев еще неделю назад называл группу легендарной

Примечательно, что еще неделю назад Гусев поздравлял группу "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называет группу "легендарной". Пожелал коллективу успехов, а в завершение поздравления появился клип на песню "Смажений кабанчик".

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Персона
Юрий Гусев
Место
Украина Херсон
Теги
чиновники скандалы
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