Скандальное поздравление сотрудниц Херсонской областной администрации с 8 Марта обернулось увольнением двух чиновников.

Об этом OBOZREVATEL рассказал лидер группы "Степ" Андрей Череднюк. Именно выступление этой группы и вызвало скандал.

"Нас пригласили выступить бесплатно, инициатором было областное управление культуры. К сожалению, возможно, кто-то не досмотрел. Потому что сотрудники управления знали, в каких костюмах и как все будет проходить. Мы артисты, и мы не задаем вопросов, когда нас приглашают", – сказал нам Череднюк.

Лидер группы "Степ" Андрей Череднюк Facebook Андрея Череднюка

Он говорит, что очень сожалеет, что пострадали люди, которые их пригласили – уже есть решение об увольнении двух сотрудников Херсонской ОГА. Артист добавляет, что на видео снимали не выступление, а только танцующую девушку.

Танец девушки привел к скандалу в Херсонской ОГА

"Это неправильно. И тут не над чем насмехаться, концерт прошел нормально и всем понравился. Нас поблагодарили. Однако стоит обратить внимание, что материалы появились не в Херсоне, а на сайтах в Киеве. И практически через четыре дня. Мне кажется, что это хорошо срежиссированный заказ", – уточнил Череднюк.

Напомним, в Херсонской областной государственной администрации отпраздновали 8 Марта эротическими танцами. Чиновников развлекала группа "Степ" с легендарной песней "Смажений кабанчик" и девушка в откровенном платье и рваных колготках.

Неделю назад группу поздравляли чиновники ОГА

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что руководство управления культуры, молодежи и спорта ОГА уже отстранили от работы. В частности – начальника управления Михаила Линецкого. Кадровые решения по руководству управления будут приняты до конца недели.

"Для каждого из нас это должно быть уроком на будущее. К работе нужно относиться ответственно", – отметил Юрий Гусев.

Также OBOZREVATEL Гусев рассказал, что уже уволил руководителя аппарата ОГА Владимира Клюцевского. А увольнение заместителя главы администрации Светланы Чепиги будет согласовывать с Офисом президента. "Такое выступление подходит для ночного клуба, а не для областной администрации", – сказал Гусев.

Глава ОГА Юрий Гусев еще неделю назад называл группу легендарной

Примечательно, что еще неделю назад Гусев поздравлял группу "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называет группу "легендарной". Пожелал коллективу успехов, а в завершение поздравления появился клип на песню "Смажений кабанчик".

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