За сутки в Украине заразились COVID-19 более 900 человек: статистика на 28 июня

По состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1129 человек (+19 за сутки), а 18 934 пациента (+233 за сутки) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 173, Ривненской – 93 и Закарпатской – 86.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 июня коронавирусом в мире заразились более 10 млн человек.

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