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23 апреля • обновлено в 06:26
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За сутки плюс 87! Коронавирус с новой силой накрыл Буковину

1.3т
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В среду, 22 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 87 случаев заражения коронавирусом. Общее количество достигло отметки 1140 человек.

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Об этом сообщил в видеообращении глава Черновицкой государственной госадминистрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, места в медицинских учреждениях, отведенных для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. Если больные займут их все, в области развернут дополнительные госпитальные базы.

Коронавирус с новой силой накрыл Буковину

Коронавирус с новой силой накрыл Буковину

liga.net

К аппаратам искусственной вентиляции легких в регионах подключены шесть пациентов. При этом подавляющее большинство больных на коронавирус лечатся дома.

"В следующее воскресенье доступ ко всем кладбищ ограничат. Традиционные поминальные обряды буковинцев просят отложить на период после завершения карантина", – напомнил глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что в городе почти закончились места для лечения людей, зараженных коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Тег
вирус
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