За сутки от COVID-19 в Украине вылечились на 2 тысячи больше, чем заболели – Минздрав

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило количество новых зараженных COVID-19 почти на две тысячи. Это стало рекордом сначала пандемии.

Так, за сутки выздоровели 14 554 человека. При этом заболели 12 585 украинцев, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отметим, что в этот день было проведено 58 271 тестирование на COVID-19. В частности методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

С начала пандемии коронавирусом заразились 845 343 человека, летальных случаев – 14 204. При этом болезнь побороли 451 118 пациентов.

Распространение коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Коронавирус в Украине. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, среди препаратов от коронавируса есть те, что прописаны протоколом, но не предусмотрены бесплатно в украинских больницах. Поэтому иногда пациентам даже приходится продавать имущество, чтобы купить лекарства.