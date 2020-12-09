За сутки от COVID-19 в Украине вылечились на 2 тысячи больше, чем заболели – Минздрав

Карина Бондаренко Общество 08:33, 9.12.2020 Обновлено: 09:21, 9.12.2020

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило количество новых зараженных COVID-19 почти на две тысячи. Это стало рекордом сначала пандемии.

Так, за сутки выздоровели 14 554 человека. При этом заболели 12 585 украинцев, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отметим, что в этот день было проведено 58 271 тестирование на COVID-19. В частности методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

С начала пандемии коронавирусом заразились 845 343 человека, летальных случаев – 14 204. При этом болезнь побороли 451 118 пациентов.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Коронавирус в Украине.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, среди препаратов от коронавируса есть те, что прописаны протоколом, но не предусмотрены бесплатно в украинских больницах. Поэтому иногда пациентам даже приходится продавать имущество, чтобы купить лекарства.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Преподаватель Украинского католического университета назвал вакцину "всемирным заговором"

Во время скандального решения КСУ проверялась декларация лишь одного сотрудника ОП

Волонтер показал, как полуголого мужчину вывозили из COVID-больницы на Днепропетровщине. Видео

Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья: как увидеть

В России медики заразились коронавирусом после вакцины "Спутник V"