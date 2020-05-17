Всего в стране от коронавируса умерли 514 человек

По состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. При этом 433 факты заражения были обнаружены за последние сутки, из них 32 ребенка и 57 медиков.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в результате эпидемии в Украине за сутки скончалось 17 пациентов. В то же время выздоровели 210 человек.

Стало известно, сколько людей уже выздоровели

Всего в стране от коронавируса умерли 514 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработников.

Центр общественного здоровья Украины сообщил, что всего в Украине исследовано 227801 образец методом ПЦР.

"В целом заболели 1301 ребенок и 3569 медиков. На амбулаторном лечении 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков ", – говорится в сообщении.

В общем случаи COVID-19 подтверждено:

Винницкая обл. – 715 (385 выздоровели)

Волынская обл. – 615 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 837 (95 выздоровели)

Донецкая обл. – 130 (35 выздоровели)

Житомирская обл. – 546 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. – 885 (166 выздоровели)

Запорожская обл. – 378 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 1210 (513 выздоровели)

м. Киев – 2280 (224 выздоровели)

Киевская обл. – 1197 (208 выздоровели)

Кировоградская обл. – 443 (319 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. – 1019 (197 выздоровели)

Николаевская обл. – 238 (82 выздоровели)

Одесская обл. – 746 (59 выздоровели)

Полтавская обл. – 264 (184 выздоровели)

Ровенская обл. – 1126 (347 выздоровели)

Сумская обл. – 162 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1078 (578 выздоровели)

Харьковская обл. – 786 (119 выздоровели)

Херсонская обл. – 167 (117 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 253 (65 выздоровели)

Черкасская обл. – 372 (206 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2694 (608 выздоровели)

Черниговская обл. – 108 (27 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 мая в Украине зафиксировали 17 858 случаев коронавируса, из которых 528 случаев обнаружили за сутки.

Во всем мире коронавирус уже поразил более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

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